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Желдорреммаш ЧЭРЗ Челябинский электровозоремонтный завод

Желдорреммаш - ЧЭРЗ - Челябинский электровозоремонтный завод

Судебные дела (126) на сумму 737 920 637 ₽
в качестве истца (12) на сумму 565 851 058 ₽
в качестве ответчика (112) на сумму 157 776 756 ₽


23.04.2025 Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» перешли к заключительному этапу особо значимого проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» 1
13.09.2018 Российские компании представят опыт цифровизации железнодорожной отрасли на InnoTrans-2018 1
16.06.2016 «Локомотивные технологии» и «1С» будут сотрудничать в области создания систем управления 2
30.06.2015 СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях» 1
16.12.2014 «МайТэк» внедрила Directum в «Желдорреммаше» 3
16.01.2014 «Техносерв» приценивается к финскому PLM-интегратору 1
04.09.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Воронежскому тепловозоремонтному заводу 1
20.11.2008 Автоматизация ремонтов в РЖД: управлять ремонтом каждого узла 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Желдорреммаш и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 643 3
8400 2
Directum - Директум 1110 2
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 48 2
Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
SAP SE 5320 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 1
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Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 46 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
ТТК Юго-Восток 29 1
DP Technology - Hexagon - NESTIX Oy 2 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
Инсофт ИВЦ 13 1
Инсофт 24 1
Локотех - АВП Технология 6 1
Локотех - Локомотивные технологии 50 4
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 10 3
РЖД - Российские железные дороги 1934 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
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Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
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