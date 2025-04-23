Компании «ЛокоТех-Сервис» и «КонтролТуГоу.Ру» перешли к заключительному этапу особо значимого проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия»

В ходе реализации третьего этапа система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» установлена в контуре компании «ЛокоТех-Сервис» и интегрирована с системами ООО «ЛокоТех-Сервис» и АО «Желдорреммаш». Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO.

«В результате испытаний несоответствий в работе системы не выявлено, она прошла проверку взаимодействия компонентов и на соответствие требованиям, приведенным в ТЗ на внедрение. Таким образом, система готова к переходу на следующий этап предварительных испытаний», - сказал Сергей Тимушев, руководитель проекта Департамента производственного анализа и развития ГК «ЛокоТех».

На финальном этапе проекта, который продлится до конца августа 2025 г., будет проведена комплексная работа по подготовке системы «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» к опытной и постоянной эксплуатации. В частности, будет разработан протокол предварительных испытаний; разработана документация на систему «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» для внесения в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; сформирован комплект отчетной документации.

Таким образом, по завершении четвертого этапа система «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» будет официально введена в постоянную эксплуатацию. В перспективе развития данное ИТ-решение позволит выстроить эффективное взаимодействие в цепочке «заказчик-эксплуатант-производитель», ускорить процесс проектирования локомотивов и сократить количество дефектов продукции.

Проект по созданию отечественного программного обеспечения «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» реализуется в рамках программы импортозамещения в сфере информационных технологий при грантовой поддержке РФРИТ (группа ВЭБ). Доработанное ПО будет запущено в постоянную эксплуатацию в 2025 г.