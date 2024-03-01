Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Петербургские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами

Tele2, российский оператор мобильной связи, отметил рост популярности «шеринга» интернета у жителей Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2023 г. клиенты Tele2 в регионе перевели другим абонентам на 20% больше гигабайтов, чем годом ранее. В Северной столице чаще всего интернетом делились жители Красногвардейского района, а в области – жители Сясьстроя. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В 2023 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество подаренных клиентами Tele2 гигабайтов выросло на 20% по сравнению с 2022 г. При этом в 2022 г. петербуржцы в среднем дарили по 9 ГБ в месяц, а в 2023 г. – по 11 ГБ. В январе 2024 г. на одного «дарителя» приходилось уже 12 ГБ.

Самым щедрым населенным пунктом Ленинградской области оказался Сясьстрой. Город отличился наиболее высокой долей клиентов, которые регулярно делились гигабайтами. На втором месте – Приозерск, на третьем – Луга. Среди районов Санкт-Петербурга по «шерингу» гигабайтов лидирует Красногвардейский район.

Возможность делиться гигабайтами входит в число базовых тарифных опций Tele2, наряду с вечным сохранением остатков и обменом минут на подарки и скидки. Максимальный объем трафика, которым можно поделиться, составляет 30 ГБ. В сутки одному клиенту доступно пять операций. Перевести гигабайты можно любому клиенту Tele2, независимо от того, в каком регионе зарегистрирована SIM-карта.

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании
Безопасность

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

«Мегафон» досрочно заплатил государству более полумиллиарда рублей налога на сверхприбыль

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

Российские сети 5G в опасности из-за НАТО и Украины

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще