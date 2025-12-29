Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Санкт-Петербург Красногвардейский район
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1384 3
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
|Цифроград 171 2
|DAG Ventures 7 1
|Почта России ПАО 2253 1
|Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
|Евросеть 1417 1
|Транснефть 324 1
|Bright Capital 14 1
|Sequoia Capital 115 1
|Dixis - Диксис 359 1
|Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
|Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 1
|Москалева Татьяна 73 2
|Ваньчков Дмитрий 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Голубев Василий 40 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Кусков Денис 221 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Казаев Алексей 13 1
|Попов Олег 54 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Михайлов Николай 11 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Белозеров Иван 7 1
|Мишина Дарья 1 1
|Тычкин Игорь 2 1
|Колпачев Георгий 13 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
|Gartner - Гартнер 3614 1
|Рустелеком ТК 304 1
|CNews Мишень 173 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.