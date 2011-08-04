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Network Solutions Web.com

Network Solutions - Web.com

УПОМИНАНИЯ


04.08.2011 Web.com купила регистратора доменов Network Solutions за $560,8 млн

Компания Web.com приобрела регистратора доменов и хостинг-провайдера Network Solutions. В рамках сделки за Network Solutions было выплачено $405 млн наличными, а также 18 млн акций Web.com. Общую сумму приобретения можно оценить в $560,8 млн, сообщает Tec
26.02.2008 ICANN и Network Solutions засудят за «кражу» доменов

Юридическая компания Kabateck Brown Kellner подала судебный иск против третьего по величине в США регистратора доменных имен Network Solutions и Корпорации по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN), из-за практики «быстрого регистрирования доменов». Напомним, что Network Solutions запустила новый сервис
11.01.2008 Регистратор Network Solutions «крадет» домены у пользователей

Компания Network Solutions LLC, третий по величине регистратор доменных имен в США, столкнулась с протестами большого числа пользователей из-за запуска своего нового сервиса. Портал Network Solutions
19.02.2001 Network Solutions торгует данными клиентов

ии база данных, которую часто называют "телефонной книгой интернета", содержит имена, адреса, телефоны и другую персональную информацию о 6 млн. клиентов компании, зарегистрировавших домены с помощью Network Solutions. Представители компании заявили, что не видят в подобном бизнесе ничего незаконного, так как всю эту информацию и раньше можно было свободно получить, введя запрос на ее сайте
20.10.2000 Network Solutions незаконно использует названия доменов?

Проживающий на Аляске бизнесмен подал в суд иск против компании Network Solutions Inc., занимающейся регистрацией названий доменов, обвиняя компанию в тайном
20.09.2000 Network Solutions и Arthur Andersen готовят рейтинг интернет-провайдеров

Компания Network Solutions, занимающаяся регистрацией доменных имен, и консалтинговая компания Arthur Andersen объединили свои усилия с целью запуска рейтинга интернет провайдеров. Как сообщает Financia
30.08.2000 Network Solutions будет регистрировать доменные имена с неанглийскими буквами и символами

Компания Network Solutions Registry, подразделение Network Solutions, занимающееся регистрацией
28.07.2000 Network Solutions создает аукцион по продаже доменных имен

Компания Network Solutions сделала первый шаг на пути создания аукциона по продаже доменных имен. Ведущий регистратор доменов запустил новый сервис InSearchofMy.com, назначением которого является сведен
09.06.2000 Сегодня ожидается голосование акционеров по вопросу слияния Network Solutions и VeriSign

Сегодня, 9 июня, состоятся собрания акционеров компаний Network Solutions Inc., крупнейшего регистратора доменных имен, и компании VeriSign, специали
01.06.2000 Network Solutions предлагает бесплатные доменные имена Китаю

Корпорация Network Solutions Inc., являющаяся крупнейшим в мире регистратором доменных имен, объявила 31
15.05.2000 VeriSign и Network Solutions получили разрешение на слияние

Компании VeriSign и Network Solutions объявили о получении разрешения Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам (Securities and Exchange Commission) на проведение своего слияния, которое оценивается в $17 млрд.
15.05.2000 Dell и Network Solutions начнут совместную работу на сервисном рынке

Компания Dell Computer продолжает укреплять свое положение на сервисном рынке. В понедельник планируется объявить о создании альянса с Network Solutions (NSI). В его рамках Dell будет предлагать своим клиентам доменные имена, одобренные NSI, причем по более низким тарифам, чем сама NSI. Помимо этого, NSI со своей стороны будет
10.05.2000 Network Solutions и AOL заключили соглашение о сотрудничестве в области электронного маркетинга

дполагаемого создание глобального альянса между двумя компаниями. В результате данной сделки услуги Network Solutions будут доступны через AOL.COM, CompuServe, Netscape Netcenter, Digital City,
28.04.2000 Network Solutions сообщила об увеличении прибыли

Компания Network Solutions - крупнейший регистратор доменов в интернет, сообщила об увеличении прибыли в I квартале на 157% по сравнению с аналогичным периодом 1999 года (с $38,1 млн. до $98,2 млн.). До
28.04.2000 При трехкратном росте прибыли в 1м квартале доход Network Solutions увеличился до $98.2 млн.

ре 14 центов на акцию. Доход компании вырос с $38.1 млн. до $98.2 млн. Число регистраций Интернет-адресов выросло более чем в два раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. См.также: (21.04) Network Solutions перейдет на использование серверов IBM (15.03) Network Solutions предъявили иск на $1,7 млрд. (07.03) VeriSign приобретет Network Solutions за $21 млрд. (07.03)

21.04.2000 Network Solutions перейдет на использование серверов IBM

Компания IBM объявила, что ее высокопроизводительные серверы сменят оборудование Sun, используемое в настоящее время компанией Network Solutions (NSI). В базах данных NSI хранится свыше 10 млн. онлайновых адресов. Серверы NSI выступают как бы в качестве посредника между Web-браузером и Web-сайтом, и им приходится обраб
15.03.2000 Network Solutions предъявили иск на $1,7 млрд.

Компании, регистрирующей доменные имена, Network Solutions предъявили вчера групповой иск на $1,7 млрд, в котором компания обвиняется в нарушении федеральных законов при сборе пошлин за регистрацию. В иске, поданном в окружной суд в С
07.03.2000 VeriSign приобретет Network Solutions за $21 млрд.

производитель программного обеспечения для Интернет безопасности, сообщила, что приобретет компанию Network Solutions Inc., которая занимается раздачей Интернет-адресов. Как сообщается, по заве
07.03.2000 Network Solutions будет регистрировать доменные имена длиной до 63 символов

Компания Network Solutions, до недавнего времени бывшая единственным регистратором доменных имен с расширением .com, .net и .org, объявила о возможности регистрировать адреса общей длиной в 67 символов

03.02.2000 Судебное расследование по делу Network Solutions закрыто

Акции Network Solutions Inc. выросли почти на 15% после того, как департамент юстиции США объявил о
20.01.2000 В 1999 году Network Solutions зарегистрировала больше доменов, чем за предыдущие 6 лет

Крупнейшая регистрационная компания Интернет Network Solutions Inc. (Nasdaq: NSOL) сообщила, что в течение 1999 года ею было зарегистриров
19.01.2000 После решения Верховного Суда США в пользу Network Solutions акции компании резко выросли

В 1998 году группа из девяти частных лиц и компаний подала в суд на компанию Network Solutions, регистрирующую доменные имена, настаивая на том, что компания и правительство взимают плату за регистрацию доменов незаконно. Суд без комментариев признал, что оплата регистр
05.11.1999 Между ICANN и Network Solutions достигнуто соглашение по поводу регистрации доменов

шение, которое должно стать некоторой почвой для дальнейших вопросов регистрации. Согласно условиям договора с некоммерческой организацией ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Network Solutions должна будет управлять главной регистрационной базой данных в течение 4 лет и взимать по $6 в год за пользование адресом для поддержания сервиса. В последний момент также были
25.05.1999 Новым генеральным директором Network Solutions назван Джеймс Рат

Компания Network Solutions назвала своего нового генерального директора. Им стал Джеймс Рат (James Rutt). Он сменит на этом посту временно исполняющего обязанности генерального директора Майкла Даниэльс
05.04.1999 Network Solutions запустила новую систему регистрации имен Интернет-доменов

Компания-регистратор имен доменов Интернет Network Solutions запустила глобальную систему регистрации, которая позволит компаниям всего

11.02.1999 Network Solutions обнародовала итоги четвертого квартала

Компания Network Solutions, занимающаяся регистраций Web-адресов, опубликовала итоги четвертого финансового квартала. Доход составил $31,3 млн, что на 117% выше прошлогоднего результата. Прибыль компани
04.02.1999 Интернет-провайдер Netcom примет участие в программе Network Solutions

Во вторник интернет-провайдер Netcom вступил в программу Network Solutions, что позволит компании предлагать услуги по регистрации имен доменов. Взамен Network Solutions обязуется разместить рекламу Netcom на всех своих сайтах. По словам перво
26.01.1999 В апреле у Network Solutions появятся пять конкурентов

Похоже, что у компании Network Solutions, которая ведает регистрацией доменных имен, скоро появятся конкуренты. По крайней мере, именно этого добивается некоммерческая организация Internet Corporation for Assigned Na
29.12.1998 Курс акций компании Network Solutions продолжает расти

По результатам торгов курс акций компании Network Solutions в конце прошлой недели составил $133. Месяц тому назад он колебался в пределах от $54.39 до $82 - именно по такой цене продали свои акции Майкл Даниэльс (Michael Daniels) и 7


Публикаций - 105, упоминаний - 115

Network Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Verisign 357 31
Microsoft Corporation 24953 7
IBM - International Business Machines Corp 9486 6
Register.com 41 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 5
Intel Corporation 12357 4
Hetzner Online GmbH 15 4
Dell EMC 5055 3
Lenovo Motorola 3509 3
Yahoo! 3699 3
AOL Inc - America Online 1868 3
AltaVista Search Engine 197 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 3
Thawte 32 3
Motorola Inc 1148 3
Google LLC 12020 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 823 3
Telegram Group 2304 3
X Corp - Twitter 2890 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
Oracle Corporation 6776 2
Philips 2067 2
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Цифра ГК 2496 2
Oracle Siebel Systems 512 2
Apple Inc 12332 2
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Saba Software 12 2
NetApp - Network Appliance 642 1
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Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
МакПромБанк 2 1
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Mobil - Мобил 52 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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