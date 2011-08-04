Network Solutions - Web.com

Web.com купила регистратора доменов Network Solutions за $560,8 млн Компания Web.com приобрела регистратора доменов и хостинг-провайдера Network Solutions. В рамках сделки за Network Solutions было выплачено $405 млн наличными, а также 18 млн акций Web.com. Общую сумму приобретения можно оценить в $560,8 млн, сообщает Tec

ICANN и Network Solutions засудят за «кражу» доменов Юридическая компания Kabateck Brown Kellner подала судебный иск против третьего по величине в США регистратора доменных имен Network Solutions и Корпорации по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN), из-за практики «быстрого регистрирования доменов». Напомним, что Network Solutions запустила новый сервис

Регистратор Network Solutions «крадет» домены у пользователей Компания Network Solutions LLC, третий по величине регистратор доменных имен в США, столкнулась с протестами большого числа пользователей из-за запуска своего нового сервиса. Портал Network Solutions

Network Solutions торгует данными клиентов ии база данных, которую часто называют "телефонной книгой интернета", содержит имена, адреса, телефоны и другую персональную информацию о 6 млн. клиентов компании, зарегистрировавших домены с помощью Network Solutions. Представители компании заявили, что не видят в подобном бизнесе ничего незаконного, так как всю эту информацию и раньше можно было свободно получить, введя запрос на ее сайте

Network Solutions незаконно использует названия доменов? Проживающий на Аляске бизнесмен подал в суд иск против компании Network Solutions Inc., занимающейся регистрацией названий доменов, обвиняя компанию в тайном

Network Solutions и Arthur Andersen готовят рейтинг интернет-провайдеров Компания Network Solutions, занимающаяся регистрацией доменных имен, и консалтинговая компания Arthur Andersen объединили свои усилия с целью запуска рейтинга интернет провайдеров. Как сообщает Financia

Network Solutions будет регистрировать доменные имена с неанглийскими буквами и символами Компания Network Solutions Registry, подразделение Network Solutions, занимающееся регистрацией

Network Solutions создает аукцион по продаже доменных имен Компания Network Solutions сделала первый шаг на пути создания аукциона по продаже доменных имен. Ведущий регистратор доменов запустил новый сервис InSearchofMy.com, назначением которого является сведен

Сегодня ожидается голосование акционеров по вопросу слияния Network Solutions и VeriSign Сегодня, 9 июня, состоятся собрания акционеров компаний Network Solutions Inc., крупнейшего регистратора доменных имен, и компании VeriSign, специали

Network Solutions предлагает бесплатные доменные имена Китаю Корпорация Network Solutions Inc., являющаяся крупнейшим в мире регистратором доменных имен, объявила 31

VeriSign и Network Solutions получили разрешение на слияние Компании VeriSign и Network Solutions объявили о получении разрешения Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам (Securities and Exchange Commission) на проведение своего слияния, которое оценивается в $17 млрд.

Dell и Network Solutions начнут совместную работу на сервисном рынке Компания Dell Computer продолжает укреплять свое положение на сервисном рынке. В понедельник планируется объявить о создании альянса с Network Solutions (NSI). В его рамках Dell будет предлагать своим клиентам доменные имена, одобренные NSI, причем по более низким тарифам, чем сама NSI. Помимо этого, NSI со своей стороны будет

Network Solutions и AOL заключили соглашение о сотрудничестве в области электронного маркетинга дполагаемого создание глобального альянса между двумя компаниями. В результате данной сделки услуги Network Solutions будут доступны через AOL.COM, CompuServe, Netscape Netcenter, Digital City,

Network Solutions сообщила об увеличении прибыли Компания Network Solutions - крупнейший регистратор доменов в интернет, сообщила об увеличении прибыли в I квартале на 157% по сравнению с аналогичным периодом 1999 года (с $38,1 млн. до $98,2 млн.). До

При трехкратном росте прибыли в 1м квартале доход Network Solutions увеличился до $98.2 млн. ре 14 центов на акцию. Доход компании вырос с $38.1 млн. до $98.2 млн. Число регистраций Интернет-адресов выросло более чем в два раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. См.также: (21.04) Network Solutions перейдет на использование серверов IBM (15.03) Network Solutions предъявили иск на $1,7 млрд. (07.03) VeriSign приобретет Network Solutions за $21 млрд. (07.03)

Network Solutions перейдет на использование серверов IBM Компания IBM объявила, что ее высокопроизводительные серверы сменят оборудование Sun, используемое в настоящее время компанией Network Solutions (NSI). В базах данных NSI хранится свыше 10 млн. онлайновых адресов. Серверы NSI выступают как бы в качестве посредника между Web-браузером и Web-сайтом, и им приходится обраб

Network Solutions предъявили иск на $1,7 млрд. Компании, регистрирующей доменные имена, Network Solutions предъявили вчера групповой иск на $1,7 млрд, в котором компания обвиняется в нарушении федеральных законов при сборе пошлин за регистрацию. В иске, поданном в окружной суд в С

VeriSign приобретет Network Solutions за $21 млрд. производитель программного обеспечения для Интернет безопасности, сообщила, что приобретет компанию Network Solutions Inc., которая занимается раздачей Интернет-адресов. Как сообщается, по заве

Network Solutions будет регистрировать доменные имена длиной до 63 символов Компания Network Solutions, до недавнего времени бывшая единственным регистратором доменных имен с расширением .com, .net и .org, объявила о возможности регистрировать адреса общей длиной в 67 символов

Судебное расследование по делу Network Solutions закрыто Акции Network Solutions Inc. выросли почти на 15% после того, как департамент юстиции США объявил о

В 1999 году Network Solutions зарегистрировала больше доменов, чем за предыдущие 6 лет Крупнейшая регистрационная компания Интернет Network Solutions Inc. (Nasdaq: NSOL) сообщила, что в течение 1999 года ею было зарегистриров

После решения Верховного Суда США в пользу Network Solutions акции компании резко выросли В 1998 году группа из девяти частных лиц и компаний подала в суд на компанию Network Solutions, регистрирующую доменные имена, настаивая на том, что компания и правительство взимают плату за регистрацию доменов незаконно. Суд без комментариев признал, что оплата регистр

Между ICANN и Network Solutions достигнуто соглашение по поводу регистрации доменов шение, которое должно стать некоторой почвой для дальнейших вопросов регистрации. Согласно условиям договора с некоммерческой организацией ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Network Solutions должна будет управлять главной регистрационной базой данных в течение 4 лет и взимать по $6 в год за пользование адресом для поддержания сервиса. В последний момент также были

Новым генеральным директором Network Solutions назван Джеймс Рат Компания Network Solutions назвала своего нового генерального директора. Им стал Джеймс Рат (James Rutt). Он сменит на этом посту временно исполняющего обязанности генерального директора Майкла Даниэльс

Network Solutions запустила новую систему регистрации имен Интернет-доменов Компания-регистратор имен доменов Интернет Network Solutions запустила глобальную систему регистрации, которая позволит компаниям всего

Network Solutions обнародовала итоги четвертого квартала Компания Network Solutions, занимающаяся регистраций Web-адресов, опубликовала итоги четвертого финансового квартала. Доход составил $31,3 млн, что на 117% выше прошлогоднего результата. Прибыль компани

Интернет-провайдер Netcom примет участие в программе Network Solutions Во вторник интернет-провайдер Netcom вступил в программу Network Solutions, что позволит компании предлагать услуги по регистрации имен доменов. Взамен Network Solutions обязуется разместить рекламу Netcom на всех своих сайтах. По словам перво

В апреле у Network Solutions появятся пять конкурентов Похоже, что у компании Network Solutions, которая ведает регистрацией доменных имен, скоро появятся конкуренты. По крайней мере, именно этого добивается некоммерческая организация Internet Corporation for Assigned Na