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Индексная книга (каталог) CNews*
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Adelman Warren Адельман Уоррен

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа» 1
10.04.2006 Go Daddy помог Microsoft на рынке веб-серверов 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Adelman Warren и организации, системы, технологии, персоны:

Register.com 42 1
Network Solutions - Web.com 107 1
Netcraft 61 1
Verisign 362 1
Acronis - Акронис 492 1
Microsoft Corporation 25917 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 23 1
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Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1019 1
Microsoft Windows 17086 1
Linux OS 11744 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 642 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 1
Израиль 2879 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 143 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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