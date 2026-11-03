Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Adelman Warren Адельман Уоррен
СОБЫТИЯ
|03.11.2026
|Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа» 1
|10.04.2006
|Go Daddy помог Microsoft на рынке веб-серверов 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Adelman Warren и организации, системы, технологии, персоны:
|Register.com 42 1
|Network Solutions - Web.com 107 1
|Netcraft 61 1
|Verisign 362 1
|Acronis - Акронис 492 1
|Microsoft Corporation 25917 1
|U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 23 1
|Microsoft Windows Server 2003 571 1
|Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1019 1
|Microsoft Windows 17086 1
|Linux OS 11744 1
|Apache HTTP Server - Apache Web Server 642 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169543 1
|Израиль 2879 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.