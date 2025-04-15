Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жилкомсервис
Жилкомсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1358 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
|Альфа-Банк 1787 1
|Крокус Стройкомплект 1 1
|Энергостройсервис 1 1
|Газпромнефть Урал 1 1
|ТрансСибУрал ГК 1 1
|Рефтинская птицефабрика ГУП СО 1 1
|ЖКК Карпинская 1 1
|Кусков Денис 221 1
|Крылов Александр 9 1
|Горохов Дмитрий 7 1
|Лебедев Олег 16 1
|Васюков Григорий 14 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Кочетков Вячеслав 7 1
|Короткова Наталья 2 1
|Кропачев Павел 1 1
|Кротов Алексей 1 1
|Проскуряков Сергей 1 1
|Лазарева Мария 4 1
|Калинин Эдуард 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.