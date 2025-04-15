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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жилкомсервис



15.04.2025 Голосовой робот от «Телфин» помогает компаниям ЖКС оптимизировать обработку клиентских обращений 1
31.01.2022 «Интерсвязь» оцифровала треть коммунальных компаний Челябинска 2
17.10.2012 Более 6 тыс. фонарей с помощью SIM-карт «МегаФона» освещают улицы Сыктывкара 2
15.07.2011 РНТ за год установила 557 комплектов бортового оборудования «АвтоТрекер» в Екатеринбурге и Свердловской области 1
25.06.2010 «Проекты и Решения» представила новое решение на базе Directum для отрасли ЖКХ 2
22.04.2008 Квартирные мошенники использовали ИБ «Жилкомсервиса» 2
04.09.2007 Жилищный комитет Петербурга внедрит электронный документооборот 2
02.02.2007 Домашние сети: вандализм, черный PR и бои без правил 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Жилкомсервис и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9141 1
Directum - Директум 1109 1
Цифра ГК 2456 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 271 1
Ниеншанц 122 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 99 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Network Solutions - Web.com 104 1
ВЭБПлас 38 1
Ниеншанц Хоум 53 1
Интерсвязь 26 1
АМОТЕА Инжиниринг Групп 2 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Unet - Юнет Коммуникейшн 3 1
Газпром ПАО 1358 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Альфа-Банк 1787 1
Крокус Стройкомплект 1 1
Энергостройсервис 1 1
Газпромнефть Урал 1 1
ТрансСибУрал ГК 1 1
Рефтинская птицефабрика ГУП СО 1 1
ЖКК Карпинская 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 21 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 769 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 889 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8251 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1463 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2943 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1332 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3229 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4854 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2205 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5186 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10217 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9380 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 316 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 934 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 199 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9439 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
Кусков Денис 221 1
Крылов Александр 9 1
Горохов Дмитрий 7 1
Лебедев Олег 16 1
Васюков Григорий 14 1
Стрельцов Валерий 11 1
Анчунов Дмитрий 8 1
Кочетков Вячеслав 7 1
Короткова Наталья 2 1
Кропачев Павел 1 1
Кротов Алексей 1 1
Проскуряков Сергей 1 1
Лазарева Мария 4 1
Калинин Эдуард 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1555 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2991 2
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4024 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 763 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2538 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1587 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Россия - УФО - Курганская область 523 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 733 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 423 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 363 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 111 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 106 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2968 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 1
Skynet 51 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4937 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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