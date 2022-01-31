«Интерсвязь» оцифровала треть коммунальных компаний Челябинска

Компания «Интерсвязь» продолжает реализацию якорного ИТ-проекта «Умный город» на базе одноименного мобильного приложения. Так, к сервису «Обратиться в ЖЭК» подключено уже свыше 200 управляющих компаний и ТСЖ Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Решить проблемы в сфере ЖКХ, подать жалобу и обменяться оперативной информацией с коммунальщиками имеют возможность жители 5000 многоквартирных домов Урала. Об этом CNews сообщили представители компании «Интерсвязь».

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2020 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, 83% жителей России недовольны своими управляющими компаниями в сфере ЖКХ. Чаще всего жителям России не нравится: плохое и несвоевременное реагирование на жалобы жильцов — 42%, завышенные тарифы — 23%, уборка в подъездах — 19% и на преддомовой территории — 12% и работа аварийных служб — 4%. Данные аналитиков свидетельствуют о том, что в отрасли сформирована потребность в качественно новых решениях традиционных проблем.

Уже несколько лет в мобильном приложении компании «Интерсвязь» существует сервис «Обратиться в ЖЭК». Это двусторонний канал связи между коммунальщиками и жителями многоквартирных домов. Пользователи этого сервиса могут в любой момент уведомить УК через смартфон о возникшей проблеме — прорванной трубе, сломанном лифте либо засорившейся канализации. В самом сервисе существует несколько разделов, благодаря которым и выбирается вид возникшей проблемы — теплоснабжение, электроснабжение, оплата и начисления и другие виды коммунальных услуг. При этом пользоваться сервисом может не только собственник жилья, но и его арендатор. ЖЭК, в свою очередь, может оперативно решать поступившие вопросы и предоставлять отчетную информацию заявителю в режиме онлайн.

«Только за два года количество домов, подключенных к системе «Обратиться в ЖЭК», выросло вдвое — с 2500 до 5000. Растет количество управляющих компаний и ТСЖ, которые понимают все преимущества выстроенной системы. Только за последний год в мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» интегрировались около 40 организаций ЖКХ-сектора. Общее число наших партнеров в городах присутствия составляет более 200. В Челябинске к сервису присоединилась треть от всех коммунальных компаний», — сказала руководитель группы отдела внедрения технологий «Умного города» компании «Интерсвязь» Белла Асатулина.

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«Связь с клиентами для любой управляющей компании — важная часть работы. Если нет обратной связи, то на жилом фонде возникают непредвиденные проблемы, которые со временем могут стать “застарелыми”. Поэтому, чем лучше обратная связь с жильцами, тем выше качество обслуживания», — отметил начальник отдела информационных технологий ООО «Жилкомсервис» (г. Миасс) Сергей Проскуряков.

«Внедрение информационных технологий в сферу ЖКХ — одно из ключевых направлений реализации проекта “Умный город”. Взаимоотношение собственников жилья и управляющих компаний — конфликтоемкая для нашей страны тема. И именно цифровизация этой сферы способна повысить качество управления городским хозяйством, улучшить работу предприятий отрасли, снизить затраты. Кроме того, именно передовые технологии решают один из главных запросов граждан: обеспечение стабильного, современного, оперативного и вежливого сервиса. Наша система позволяет ускорить выявление аварийных и предаварийных ситуаций, спланировать ремонт и замену сетей, снизить коммунальную нагрузку на жителей», — сказал генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.