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Перекопский Илья


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Telegram готовится легализовать себя в России 1
05.07.2022 Власть потребовала у Google не мешать россиянам делать покупки в мобильных приложениях 1
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России 1
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 1
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
30.12.2016 Smart Engines и SMTDP Tech представили решение для распознавания поддельных документов 1
02.06.2014 Основатель «Вконтакте» Павел Дуров просит США защитить его от рэкета бывших партнеров 1
27.02.2014 Акционеры «Вконтакте» обменялись судебными угрозами и смешными картинками 1
24.01.2014 Павел Дуров продал все свои акции «Вконтакте» гендиректору «Мегафона» 1
06.11.2013 Минкомсвязь создает совет по развитию интернет-экономики и интернет-технологий 1
19.07.2013 «ВКонтакте» прекращает сотрудничество с Web Kontrol в связи с утратой доверия 1
20.07.2012 «Вконтакте» запустила новый формат рекламы для премиум-брендов 1
21.03.2012 Руководство «Вконтакте» обвинило Samsung в коррупции. Samsung грозит судом 2
09.11.2011 «Вконтакте» запустила новый вид рекламы с оплатой за действия 1
14.07.2011 «Вконтакте» закрывает свою платежную систему из-за проблем с законом 1
14.07.2011 «Вконтакте» закрывает свою платежную систему из-за проблем с законом 1
17.06.2011 «Вконтакте» заменяет пиратское видео на «лицензию» 1
03.06.2011 «В Контакте» разрешила привязывать к аккаунтам кредитные карты 1
15.04.2011 Соцсеть «В Контакте» откроет офис в Киеве 1
25.03.2011 «В Контакте» разрешила таргетировать рекламу по регионам, браузерам и платформам 1
11.01.2011 «В Контакте» становится агрегатором лицензионного контента 1
17.12.2010 «В Контакте» купила домен vk.me и выйдет на рынок Восточной Европы 1
27.10.2010 «Билайн» открывает бесплатный доступ к облегченной версии мобильного сайта «ВКонтакте» 1
03.09.2010 «МегаФон» и «ВКонтакте» объявили о начале сотрудничества 1
31.08.2010 МТС открыла бесплатный доступ к мобильному порталу «ВКонтакте» 1
17.08.2010 «ВКонтакте» и Dostavka.ru развивают социальные возможности электронной коммерции 1
07.07.2010 «В Контакте» и Ozon.ru запустили сервис социального шопинга 1
23.04.2010 Приложения «ВКонтакте» появятся на мобильных устройствах 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Перекопский Илья и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4254 23
Telegram Group 2304 7
МегаФон 9433 3
Yandex - Яндекс 7907 3
Meta Platforms - Facebook 4483 3
VK - Mail.ru Group 3495 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5088 2
X Corp - Twitter 2890 2
Apple Inc 12332 2
Google LLC 12020 2
Samsung Electronics 10415 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13460 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 392 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 823 1
Acronis - Акронис 451 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8974 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 295 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Epic Games 156 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Fortnite 82 1
SMTDP Tech - СМТДП Технолоджи 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2180 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Visa International 1957 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1490 1
Русский стандарт Банк 457 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
United Capital Partners 18 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 34 1
Wirecard 4 1
USM Advisors 10 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Abu Dhabi Catalyst Partners 1 1
EPIC Telecom Invest 206 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2852 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12245 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3009 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3385 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6133 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4670 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 804 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1568 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5621 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 354 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10942 22
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7759 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5198 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28425 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4245 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1592 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4965 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17488 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7560 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12506 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21362 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1540 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24914 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1201 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16418 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8694 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 917 1
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Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 178 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14170 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54083 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2265 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5946 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4025 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3171 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9487 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1858 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25075 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3013 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5476 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1271 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4287 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26311 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16574 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30914 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7198 3
Google Android 14382 3
Google YouTube - Видеохостинг 2833 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 803 2
Apple iPad 3891 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 56 2
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 39 2
Opera Mini - браузер 212 2
Nokia Symbian OS 1402 1
Microsoft Azure 1434 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1856 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 632 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5547 1
Google Play - Google Store - Android Market 3374 1
Apple - App Store 2953 1
Apple iOS 8027 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3363 1
Samsung Galaxy 975 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Дуров Павел 299 6
Мишустин Михаил 702 2
Гришин Дмитрий 209 2
Путин Владимир 3272 1
Арлазаров Владимир 244 1
Молибог Николай 17 1
Касперская Наталья 299 1
Солонин Сергей 106 1
Левин Леонид 131 1
Шадаев Максут 1073 1
Волож Аркадий 255 1
Абызов Михаил 67 1
Касперский Евгений 326 1
Волин Алексей 121 1
Усманов Алишер 301 1
Стрешинский Иван 38 1
Егоров Даниил 23 1
Таврин Иван 119 1
Абрамович Роман 46 1
Якобашвили Давид 16 1
Северюхин Андрей 6 1
Ройтберг Павел 40 1
Протасов Станислав 36 1
Marcalek Jan - Ян Марселек 4 1
Максимов Юрий 32 1
Беляева Оксана 22 1
Щербович Илья 10 1
Хромов Андрей 12 1
Ярных Андрей 16 1
Туганбаев Аскар 7 1
Овчинников Вячеслав 6 1
Дорофеев Алексей 11 1
Бырдин Алексей 29 1
Лазарева Виктория 2 1
Качуро Юрий 2 1
Янина Марина 4 1
Антонов Павел 12 1
Читая Дмитрий 1 1
Пепеляев Игорь 6 1
Перекопов Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151027 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52774 4
Европа 24449 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3057 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1102 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 2
Украина 7701 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44573 2
Азия - Азиатский регион 5643 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18048 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3132 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Ближний Восток 2997 1
Великобритания - Лондон 2391 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14307 1
Германия - Федеративная Республика 12823 1
США - Калифорния 4688 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 613 1
США - Нью-Йорк штат 243 1
Украина - Киев 1131 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 71 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 400 1
Великобритания - Виргинские Острова 234 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53251 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49745 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7146 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25075 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8049 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16886 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3586 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11215 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6435 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6335 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1610 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1613 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 183 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14389 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 115 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4120 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6086 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9398 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4806 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2190 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5307 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30651 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6059 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 566 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10308 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6566 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2016 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6208 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 634 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1001 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 640 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6914 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
Образование в России 2416 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1777 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3456 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11331 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 2
Roem.ru - Роем.ру 49 2
Forbes - Форбс 874 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
Ведомости 1106 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
CNews Техноблог 61 1
AIN.UA 103 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372722, в очереди разбора - 749223.
Создано именных указателей - 178707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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