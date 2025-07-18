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Перекопский Илья
УПОМИНАНИЯ
Перекопский Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 299 6
|Мишустин Михаил 702 2
|Гришин Дмитрий 209 2
|Путин Владимир 3272 1
|Арлазаров Владимир 244 1
|Молибог Николай 17 1
|Касперская Наталья 299 1
|Солонин Сергей 106 1
|Левин Леонид 131 1
|Шадаев Максут 1073 1
|Волож Аркадий 255 1
|Абызов Михаил 67 1
|Касперский Евгений 326 1
|Волин Алексей 121 1
|Усманов Алишер 301 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Егоров Даниил 23 1
|Таврин Иван 119 1
|Абрамович Роман 46 1
|Якобашвили Давид 16 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Ройтберг Павел 40 1
|Протасов Станислав 36 1
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 1
|Максимов Юрий 32 1
|Беляева Оксана 22 1
|Щербович Илья 10 1
|Хромов Андрей 12 1
|Ярных Андрей 16 1
|Туганбаев Аскар 7 1
|Овчинников Вячеслав 6 1
|Дорофеев Алексей 11 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Лазарева Виктория 2 1
|Качуро Юрий 2 1
|Янина Марина 4 1
|Антонов Павел 12 1
|Читая Дмитрий 1 1
|Пепеляев Игорь 6 1
|Перекопов Илья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372722, в очереди разбора - 749223.
Создано именных указателей - 178707.
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