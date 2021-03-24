Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России

Telegram разместил облигации на $1 млрд

Компания Telegram Group, владелец мессенджера Telegram, разместила облигации на сумму $1 млрд. Об этом основатель проекта Павел Дуров сообщил в своем канале. Покупателями, по его словам, стали крупные и известные инвесторы со всего мира.

По данным агентства «Интерфакс», доходность по облигациям составит 7% годовых. Владельцы облигаций смогут, в случае проведения IPO (первичное размещение акций) Telegram, конвертировать их в акции с дисконтом 10%.

Арабские инвесторы и РФПИ вложились в Telegram

Суверенный фонд из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) Mubadala сообщил, что приобрел облигации Telegram на сумму $75 млн. Столько же вложил и другой фонд из ОАЭ – Abu Dhabi Catalyst Partners.

Mubadala – традиционный партнер «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ), суверенного фонда России. Представитель РФПИ сообщил «Интерфаксу», что фонд также вложился в облигации Telegram. Правда, вице-президент Telegram Илья Перекопский в разговоре с РБК опроверг информацию о получении инвестиций от РФПИ.

Telegram разместил облигации на сумму $1 млрд. Часть из них вложил РФПИ

Позднее РФПИ и Mubadala уточнили, что РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестициях Mubadala в Telegram. Размер этой инвестиции не сообщается.

Отметим, что в 2018 г. Роскомнадзор по решению суда начал блокировку работы Telegram на территории России. Блокировка не была успешной и привела к перебоям в работе множества сторонних сервисов. В 2020 г. Роскомнадзор разблокировал Telegram.

Как Telegram неудачно создавал собственную криптовалюту

Telegram – мессенджер с быстрорастущей аудиторией, однако компания пока не зарабатывает денег. Дуров говорит, что благодаря размещению облигаций Telegram сможет продолжить глобальный рост, сохраняя приверженность своим ценностям и оставаясь независимым.

В начале 2018 г. Telegram уже выходил на финансовый рынок: компания провела ICO (первичное размещение токенов) и привлекла $1,7 млрд. Тогда Павел Дуров хотел запустить собственную блокченй-платформу – Telegram Open network (TON), на базе которой работала бы криптовалюта Gram.

Однако власти США потребовали остановить проекта. В 2020 г. Дуров отказался от планов запуска собственной криптовалюты. Компания пообещала инвесторам вернуть 72% от вложенных средств - $1,224 млрд.

По данным Wall Street Journal, Telegram в конце апреля 2021 г. должен вернуть инвесторам $700 млн. Кроме того, компания нуждается в средствах для поддержания работы своего мессенджера. В 2020 г. стало известно, что поддержание работы и развитие сервиса обходится примерно в $200 млн в год.