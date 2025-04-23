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Website SEO SERP Search Engine Results Page поисковая выдача

Website SEO - SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача

SERP (Search Engine Results Page, поисковая выдача) — страница поисковой выдачи (Website SEO), автоматически сформированная в ответ на запрос пользователя, содержащая, по мнению поисковых алгоритмов, наиболее подходящую по смыслу запроса информацию. 

Основные функциональные компоненты поисковой выдачи стабильны и не меняются на протяжении длительного времени. Но интерфейс SERP может меняться, так как отражает органическую выдачу и блоки с рекламой — платные ссылки с текстом. Вся область под рекламными блоками в SERP отведена под опциональные элементы, которые могут быть различными, и зависят от конкретного поискового запроса пользователя:

  • Cвязанные запросы — аналогичные и переформулированные ключи, по которым такую же информацию искали другие пользователи.
  • Шорткаты (one-box) — часть экрана, находящаяся перед главной поисковой выдачей.
  • Элементы управления — строка для ввода нового запроса с возможностью его автоматического дополнения и ссылки для навигации по страницам SERP.
     

23.04.2025 Retail Rocket Group представила ИИ-поиск для ритейла 1
27.01.2025 Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов 1
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp 1
16.02.2022 Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы 1
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
24.10.2013 «Яндекс» увеличил выручку благодаря Mail.ru 1
25.07.2013 Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале 2013 г. выросла на 47% 1
25.04.2013 Выручка «Яндекса» за 1 квартал 2013 г. выросла на 36% до 8 млрд руб. 1
21.03.2013 Интернет-реклама без шаманства: как оценить эффективность 1
01.02.2012 Январь 2012: под прицелом злоумышленников — клиенты банков и пользователи «ВКонтакте» 2
28.07.2011 «Яндекс»: выручка во втором квартале выросла на 57% 1
04.03.2011 «Яндекс» разработает новую технологию поисковой выдачи 1
21.03.2008 Иностранные аналитики надувают Google в России 2

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Website SEO и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11914 8
Yandex - Яндекс 7620 8
Telegram Group 2146 6
Meta Platforms - Facebook 4457 6
X Corp - Twitter 2877 5
Apple Inc 12233 4
Amazon Inc - Amazon.com 3036 3
Cloudflare 115 3
DigitalOcean 28 3
GoDaddy - Регистратор доменных имен 55 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 2
VK - Mail.ru Group 3479 2
Broadcom - VMware 2401 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 923 1
Microsoft Corporation 24793 1
Dr.Web - Доктор Веб 1260 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Инфоресурс СПб 3 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 285 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 9 1
Rocket Group - Рокет Групп 12 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 3
IKEA - ИКЕА 159 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 252 3
iHerb - маркетплейс 16 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 933 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 738 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2014 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1397 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7894 3
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ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 610 2
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 793 1
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Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 153 1
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ByteDance - TikTok 274 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 6
Rakuten Viber 630 5
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 138 5
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 190 5
Google YouTube - Видеохостинг 2797 4
WhatsApp Messenger 1111 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 470 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 3
Google Gmail 955 3
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 18 3
Pinterest 67 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 103 2
Oracle Java - язык программирования 3123 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1450 1
Microsoft Windows 15846 1
Microsoft Office Excel 1217 1
Яндекс.Маркет 996 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 839 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 235 1
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Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 46 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3279 1
Apple Safari - браузер 860 1
FileZilla - FTP-клиент 24 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 104 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 239 1
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