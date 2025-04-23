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Серегин Сергей



23.04.2025 Retail Rocket Group представила ИИ-поиск для ритейла 1
16.01.2012 «ЦРТ Сервис» обеспечит обслуживание техники Brother на всей территории России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Серегин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 460 1
Brother - Brother Industries - Бразер 200 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 803 1
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Website SEO - SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача 16 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 1
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 59 1
Крюков Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7108 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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