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ЦРТ Сервис Централизованный региональный технический сервис
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Всего 132 дела, на cумму 7 425 209 773 ₽*
СОБЫТИЯ
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|31.01.2013
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Maykor продолжает агрессивно покупать
Как стало известно CNews, входящая в Maykor сервисная компания «ЦРТ сервис» поглотила сразу двух региональных игроков. У частных лиц, имена которых не раскры
|06.12.2012
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Maykor приобрел сервисного аутсорсера заправок «Лукойла»
Как стало известно CNews, входящая в группу Maykor компания «ЦРТ Сервис» купила работающую с 2007 г. аутсорсинговую компанию по обслуживанию автозаправочных станций (АЗС) «Автотанк-сервис». Как рассказала CNews вице-президент группы по маркетингу Ирина С
|05.09.2012
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«Микроген» продлил контракт с «ЦРТ Сервисом» на техобслуживание франкировальной техники
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, продлила контракт на техническое обслуживание
|18.07.2012
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«ЦРТ Сервис» и «Дамаск» внедрили систему электронной очереди в одном из МФЦ Тульской области
«ЦРТ Сервис» совместно с производителем аппаратно-независимой системы электронной очереди «Дам
|12.07.2012
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«ЦРТ Сервис» обеспечивает обслуживание гипермаркетов «Бегемот» в Томске
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, обеспечивает работу контрольно-кассовой техни
|02.07.2012
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«ЦРТ Сервис» приступает к обслуживанию техники магазинов «Л'Этуаль»
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, объявила о начале сотрудничестве с сетью магазинов «Л'Этуаль» в Южном федеральном округе. В рамках заключенного контракта «ЦРТ Сервис» обе
|25.06.2012
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АСТ доверила обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта с издательской группой АСТ, являющейся владельцем
|19.06.2012
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«ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники в магазинах Enter
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, начала сотрудничество с федеральной сетью маг
|15.06.2012
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«ЦРТ Сервис» займется обслуживанием контрольно-кассовой техники магазинов «Кенгуру»
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, сообщила о подписании контракта с сетью хозяй
|04.06.2012
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«ЦРТ Сервис» обеспечит абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры сети магазинов Accessorize
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта о сотрудничестве с Monsoon Accessorize-Россия по
|28.05.2012
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Jeans Symphony доверила обслуживание торгового оборудования «ЦРТ Сервису»
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Jeans Symphony, дистр
|21.05.2012
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«ЦРТ Сервис» проводит инженерные изыскания на объектах «Газпрома»
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» объявила о сотрудничестве с «Связьгазавтоматикой» в рамках проекта по проведению
|15.05.2012
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Торговая сеть «Матреshка» доверила обслуживание торгового оборудования «ЦРТ Сервису»
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта о сотрудничестве с компанией «Торговля и развитие
|11.05.2012
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Аптечная сеть «Фармадом» доверила обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» подписала контракт с региональной розничной аптечной сетью «Фармадом», работающей
|24.04.2012
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«ЦРТ сервис» потратит 300 млн руб. на поглощения себе подобных
«ЦРТ сервис» в 2012 г. направит 300 млн руб. на покупку региональных сервисных компаний. Об эт
|17.04.2012
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«ЦРТ Сервис» начинает обслуживание техники компании «ВИС-Сервис»
«ЦРТ Сервис» объявила о сотрудничестве с крупной приволжской сетью автозаправочных станций «ВИС-Сервис». В рамках сотрудничества сервисные инженеры «ЦРТ Сервис» обеспечат ввод в эксплуата
|03.04.2012
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«ЦРТ Сервис» подписал контракт на обслуживание контрольно-кассовой техники «Ростелекома»
Компания «ЦРТ Сервис» в рамках глобального сотрудничества с национальным оператором «Ростелеком» подписала контракт на обслуживание и техническую поддержку контрольно-кассовой техники (ККТ) в офисах «Рос
|29.03.2012
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ИТ-аутсорсер «ЦРТ Сервис» дорос до 3 млрд рублей
«Централизованный региональный технический сервис» («ЦРТ Сервис»), провайдер услуг по сервисному обслуживанию, впервые раскрыл финансовые показате
|29.03.2012
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«ЦРТ Сервис» создаёт в Росси сеть высокотехнологичного сервисного обслуживания
Компания «ЦРТ Сервис» («Централизованный региональный технический сервис») входящая в состав холдинга M
|12.03.2012
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В «ЦРТ Сервисе» — новый президент
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» (входит в «Сервисную Холдинговую Компанию») объявила о назначении Вадима Стеценко
|01.03.2012
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МТК с помощью «ЦРТ Сервиса» создаст единую систему логистики и сервиса магазинов потребительской кооперации России
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании генерального соглашения о сотрудничестве с «Межрегиональной торговой компанией» (МТК), которая создана 21 потребительским союзом и Центросоюзом РФ с целью част
|14.02.2012
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«Спортмастер» вновь доверил «ЦРТ Сервису» техобслуживание техники своих магазинов
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» объявила о расширении сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмаст
|16.01.2012
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«ЦРТ Сервис» обеспечит обслуживание техники Brother на всей территории России
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» приступит к гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудования для печати
|19.12.2011
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«ЦРТ Сервис» займется обслуживанием контрольно-кассовой техники в магазинах «Уютерра»
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» подписала договор с компанией «Планета Строй» на обслуживание контрольно-кассовой
|15.12.2011
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«ЦРТ Сервис» займется обслуживанием магазинов Benetton в Ростове-на-Дону
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» с 1 января 2012 г. будет обеспечивать комплексное техническое обслуживание ростов
|08.12.2011
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«ПанКлуб» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»
Компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта с компанией «ПанКлуб», официальным дистрибьютором
|02.12.2011
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«ЦРТ Сервис» займется подготовкой квалифицированных инженеров на Дальнем Востоке
Компания «ЦРТ Сервис» объявила о запуске масштабной рекрутинговой программы на территории Дальневосточн
|14.11.2011
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«ЦРТ Сервис» будет устанавливать POS-системы клиентам компании «Лантер»
Сервисная компания «ЦРТ Сервис» подписала контракт с компанией «Лантер». Обладая обширной региональной сетью, «ЦРТ Сервис» будет предоставлять полный комплекс услуг по установке, введению в эксплуатацию и с
|08.11.2011
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«ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники сети аптек «Ригла» в Краснодаре
Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о расширении сотрудничества с национальной аптечной сетью «Ригла». Аптеч
|25.10.2011
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«ЦРТ Сервис» обеспечит работу почтоматов Logibox по всей России
Компания «ЦРТ Сервис» («Централизованный региональный технический сервис») сообщил о подписании контрак
|05.10.2011
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«Открытые Технологии» и «ЦРТ Сервис» объединяют усилия в сферах ИТ-аутсорсинга и системной интеграции
Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и «ЦРТ Сервис», российская высокотехнологичная сервисная компания, объявили о заключении партнер
|21.07.2011
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«Спортмастер» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»
«ЦРТ Сервис», высокотехнологичная сервисная компания федерального масштаба, объявила о начале
|12.05.2011
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«Газпромнефть-Омск» доверила техобслуживание банковской техники «ЦРТ Сервису»
Сервисная компания федерального масштаба «ЦРТ Сервис» («Центральный региональный технический сервис») сообщила о начале сотрудничества
ЦРТ Сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|Бродянский Станислав 21 20
|Сульгин Сергей 47 12
|Семенова Ирина 43 11
|Штернлиб Теймур 27 5
|Горная Марина 10 5
|Стеценко Вадим 13 5
|Волков Владимир 69 5
|Котов Александр 10 3
|Кутилов Евгений 22 3
|Лящ Михаил 49 3
|Орловский Виктор 408 2
|Баланова Светлана 37 2
|Карачинский Анатолий 96 2
|Ананьин Алексей 90 2
|Калинин Денис 70 1
|Поляков Виктор 9 1
|Панагушин Андрей 17 1
|Межов Игорь 16 1
|Строкович Антон 53 1
|Галкин Андрей 19 1
|Самойленко Максим 67 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Хавторин Антон 25 1
|Сусов Михаил 29 1
|Песня Юрий 7 1
|Куров Дмитрий 15 1
|Рыжов Николай 9 1
|Ярутов Виктор 7 1
|Заруев Антон 5 1
|Раченков Илья 6 1
|Крюков Андрей 15 1
|Демченко Михаил 4 1
|Маштанов Виктор 1 1
|Овчинников Дмитрий 31 1
|Клопотовский Алексей 1 1
|Сизова Ольга 2 1
|Мельниченко Сергей 3 1
|Деркач Андрей 1 1
|Штендер Андрей 1 1
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