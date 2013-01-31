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ЦРТ Сервис Централизованный региональный технический сервис

ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 132 дела, на cумму 7 425 209 773 ₽*

Судебные дела (132) на сумму 7 425 209 773 ₽*
в качестве истца (51) на сумму 2 538 986 883 ₽*
в качестве ответчика (60) на сумму 2 214 836 506 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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31.01.2013 Maykor продолжает агрессивно покупать

Как стало известно CNews, входящая в Maykor сервисная компания «ЦРТ сервис» поглотила сразу двух региональных игроков. У частных лиц, имена которых не раскры
06.12.2012 Maykor приобрел сервисного аутсорсера заправок «Лукойла»

Как стало известно CNews, входящая в группу Maykor компания «ЦРТ Сервис» купила работающую с 2007 г. аутсорсинговую компанию по обслуживанию автозаправочных станций (АЗС) «Автотанк-сервис». Как рассказала CNews вице-президент группы по маркетингу Ирина С
05.09.2012 «Микроген» продлил контракт с «ЦРТ Сервисом» на техобслуживание франкировальной техники

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, продлила контракт на техническое обслуживание
18.07.2012 «ЦРТ Сервис» и «Дамаск» внедрили систему электронной очереди в одном из МФЦ Тульской области

«ЦРТ Сервис» совместно с производителем аппаратно-независимой системы электронной очереди «Дам
12.07.2012 «ЦРТ Сервис» обеспечивает обслуживание гипермаркетов «Бегемот» в Томске

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, обеспечивает работу контрольно-кассовой техни
02.07.2012 «ЦРТ Сервис» приступает к обслуживанию техники магазинов «Л'Этуаль»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, объявила о начале сотрудничестве с сетью магазинов «Л'Этуаль» в Южном федеральном округе. В рамках заключенного контракта «ЦРТ Сервис» обе
25.06.2012 АСТ доверила обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта с издательской группой АСТ, являющейся владельцем
19.06.2012 «ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники в магазинах Enter

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, начала сотрудничество с федеральной сетью маг
15.06.2012 «ЦРТ Сервис» займется обслуживанием контрольно-кассовой техники магазинов «Кенгуру»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис», входящая в группу компаний Maykor, сообщила о подписании контракта с сетью хозяй
04.06.2012 «ЦРТ Сервис» обеспечит абонентское обслуживание ИТ-инфраструктуры сети магазинов Accessorize

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта о сотрудничестве с Monsoon Accessorize-Россия по

28.05.2012 Jeans Symphony доверила обслуживание торгового оборудования «ЦРТ Сервису»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Jeans Symphony, дистр
21.05.2012 «ЦРТ Сервис» проводит инженерные изыскания на объектах «Газпрома»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» объявила о сотрудничестве с «Связьгазавтоматикой» в рамках проекта по проведению

15.05.2012 Торговая сеть «Матреshка» доверила обслуживание торгового оборудования «ЦРТ Сервису»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта о сотрудничестве с компанией «Торговля и развитие
11.05.2012 Аптечная сеть «Фармадом» доверила обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» подписала контракт с региональной розничной аптечной сетью «Фармадом», работающей
24.04.2012 «ЦРТ сервис» потратит 300 млн руб. на поглощения себе подобных

«ЦРТ сервис» в 2012 г. направит 300 млн руб. на покупку региональных сервисных компаний. Об эт
17.04.2012 «ЦРТ Сервис» начинает обслуживание техники компании «ВИС-Сервис»

«ЦРТ Сервис» объявила о сотрудничестве с крупной приволжской сетью автозаправочных станций «ВИС-Сервис». В рамках сотрудничества сервисные инженеры «ЦРТ Сервис» обеспечат ввод в эксплуата
03.04.2012 «ЦРТ Сервис» подписал контракт на обслуживание контрольно-кассовой техники «Ростелекома»

Компания «ЦРТ Сервис» в рамках глобального сотрудничества с национальным оператором «Ростелеком» подписала контракт на обслуживание и техническую поддержку контрольно-кассовой техники (ККТ) в офисах «Рос
29.03.2012 ИТ-аутсорсер «ЦРТ Сервис» дорос до 3 млрд рублей

«Централизованный региональный технический сервис» («ЦРТ Сервис»), провайдер услуг по сервисному обслуживанию, впервые раскрыл финансовые показате
29.03.2012 «ЦРТ Сервис» создаёт в Росси сеть высокотехнологичного сервисного обслуживания

Компания «ЦРТ Сервис» («Централизованный региональный технический сервис») входящая в состав холдинга M
12.03.2012 В «ЦРТ Сервисе» — новый президент

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» (входит в «Сервисную Холдинговую Компанию») объявила о назначении Вадима Стеценко
01.03.2012 МТК с помощью «ЦРТ Сервиса» создаст единую систему логистики и сервиса магазинов потребительской кооперации России

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании генерального соглашения о сотрудничестве с «Межрегиональной торговой компанией» (МТК), которая создана 21 потребительским союзом и Центросоюзом РФ с целью част
14.02.2012 «Спортмастер» вновь доверил «ЦРТ Сервису» техобслуживание техники своих магазинов

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» объявила о расширении сотрудничества с сетью магазинов Группы компаний «Спортмаст
16.01.2012 «ЦРТ Сервис» обеспечит обслуживание техники Brother на всей территории России

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» приступит к гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудования для печати

19.12.2011 «ЦРТ Сервис» займется обслуживанием контрольно-кассовой техники в магазинах «Уютерра»

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» подписала договор с компанией «Планета Строй» на обслуживание контрольно-кассовой
15.12.2011 «ЦРТ Сервис» займется обслуживанием магазинов Benetton в Ростове-на-Дону

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» с 1 января 2012 г. будет обеспечивать комплексное техническое обслуживание ростов
08.12.2011 «ПанКлуб» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»

Компания «ЦРТ Сервис» сообщила о подписании контракта с компанией «ПанКлуб», официальным дистрибьютором
02.12.2011 «ЦРТ Сервис» займется подготовкой квалифицированных инженеров на Дальнем Востоке

Компания «ЦРТ Сервис» объявила о запуске масштабной рекрутинговой программы на территории Дальневосточн
14.11.2011 «ЦРТ Сервис» будет устанавливать POS-системы клиентам компании «Лантер»

Сервисная компания «ЦРТ Сервис» подписала контракт с компанией «Лантер». Обладая обширной региональной сетью, «ЦРТ Сервис» будет предоставлять полный комплекс услуг по установке, введению в эксплуатацию и с
08.11.2011 «ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники сети аптек «Ригла» в Краснодаре

Российская сервисная компания «ЦРТ Сервис» сообщила о расширении сотрудничества с национальной аптечной сетью «Ригла». Аптеч
25.10.2011 «ЦРТ Сервис» обеспечит работу почтоматов Logibox по всей России

Компания «ЦРТ Сервис» («Централизованный региональный технический сервис») сообщил о подписании контрак
05.10.2011 «Открытые Технологии» и «ЦРТ Сервис» объединяют усилия в сферах ИТ-аутсорсинга и системной интеграции

Компания «Открытые Технологии», российский системный интегратор, и «ЦРТ Сервис», российская высокотехнологичная сервисная компания, объявили о заключении партнер
21.07.2011 «Спортмастер» доверил обслуживание контрольно-кассовой техники «ЦРТ Сервису»

«ЦРТ Сервис», высокотехнологичная сервисная компания федерального масштаба, объявила о начале

12.05.2011 «Газпромнефть-Омск» доверила техобслуживание банковской техники «ЦРТ Сервису»

Сервисная компания федерального масштаба «ЦРТ Сервис» («Центральный региональный технический сервис») сообщила о начале сотрудничества


Публикаций - 77, упоминаний - 123

ЦРТ Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 62
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 47
НСТ - Новые сервисные технологии 49 18
Maykor - Expertek - Экспертек 32 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Компьюлинк ГК - Compulink 456 8
Россервис 55 6
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 15 5
Ростелеком 10948 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
МТ-Интеграция - GMCS 374 4
Softkey - Софткей 215 3
Maykor - Амфител Плюс 5 3
Maykor - ДВ-СТС 5 3
Maykor - Инфосервис 13 3
МегаФон 10742 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 3
TietoEVRY - Tieto 145 3
Ниеншанц 124 3
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Maykor - PST Company 10 2
SAP SE 5601 2
Oracle Corporation 7074 2
Konica Minolta 423 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 20 1
Capgemini Consulting 131 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Открытые технологии 732 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
Промпоставка 6 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Почта России ПАО 2370 7
Газпром нефть 725 7
Спортмастер - Sportmaster 201 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Maykor - Автотанк-Сервис 7 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Связной ГК 1401 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
United Colors of Benetton 39 2
Lotte Duty Free 4 2
Logibox - Почтомат ЗАО - сеть автоматических станций (почтоматов) по приему и вручению отправлений 9 2
Lush - Lush Cosmetics - Lush Fresh Handmade Soaps and Natural Cosmetics - Лаш Раша 6 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 1
Газпром трансгаз 157 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
O’STIN - Остин 13 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Алтайспиртпром 2 1
Фармадом 1 1
Мелстон Инжиниринг 2 1
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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