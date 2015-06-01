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Maykor Инфосервис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.06.2015 «Ланит-Поволжье» обслуживает оборудование Avaya в бизнес-центрах Нижнего Новгорода 1
09.10.2013 Maykor купила 4 компании за 3 месяца 1
05.06.2013 Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков 1
15.04.2013 «Средневолжская газовая компания» построила электронный архив документов на базе решения Directum 3
08.04.2013 Maykor вырос на 87% 1
27.02.2013 Maykor приобрел седьмую компанию за год 1
31.01.2013 Maykor продолжает агрессивно покупать 2
20.11.2008 Студенты ПГУТИ будут изучать Directum 1
30.10.2008 Directum внедряют в «Средневолжской газовой компании» 2
21.03.2005 В Карелии появится первый контент-провайдер 1
21.05.2004 "1С:Предприятие" прирастает украинскими решениями 1
18.04.2002 ISP-провайдер "Инфосервис" и веб-магазин Kwik.Ru запустили совместную промо-акцию 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Maykor и организации, системы, технологии, персоны:

Maykor - Expertek - Экспертек 32 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 5
Maykor - Амфител Плюс 5 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Россервис 55 4
Maykor - PST Company 10 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Directum - Директум 1268 3
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 3
Maykor - ДВ-СТС 5 3
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ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
АйТи 1519 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 2
НСТ - Новые сервисные технологии 49 2
Ниеншанц 124 2
PRO32 - ПРО32 58 1
Центр открытых разработок - OpenYard 94 1
АТ Инфосервис - Альфа Телеком Инфосервис 1 1
Merlion Distribution - Аксима 3 1
Uvatron - АВИ 8 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Accenture plc 719 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
Норси-Транс - НТ 146 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Acronis - Акронис 489 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Maykor - Автотанк-Сервис 7 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Альфа-Групп 745 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
1С:CRM 80 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Directum СЭД - ECM-система 307 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
1С:Торговля и Склад 91 1
Directum Storage Services 25 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
Сульгин Сергей 47 4
Семенова Ирина 43 3
Штернлиб Теймур 27 2
Блинов Сергей 7 2
Овчинников Дмитрий 31 1
Железнов Сергей 1 1
Саенко Галина 1 1
Панфилов Алексей 2 1
Астафьев Игорь 2 1
Онищенко Георгий 1 1
Греф Герман 485 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Евтушенков Владимир 217 1
Юрасов Алексей 1 1
Ефанов Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Украина 7928 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 228 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Экономический эффект 1342 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
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Российский рынок ERP 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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