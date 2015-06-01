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Maykor Инфосервис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.06.2015
|«Ланит-Поволжье» обслуживает оборудование Avaya в бизнес-центрах Нижнего Новгорода 1
|09.10.2013
|Maykor купила 4 компании за 3 месяца 1
|05.06.2013
|Россияне консолидируются в ожидании иностранных игроков 1
|15.04.2013
|«Средневолжская газовая компания» построила электронный архив документов на базе решения Directum 3
|08.04.2013
|Maykor вырос на 87% 1
|27.02.2013
|Maykor приобрел седьмую компанию за год 1
|31.01.2013
|Maykor продолжает агрессивно покупать 2
|20.11.2008
|Студенты ПГУТИ будут изучать Directum 1
|30.10.2008
|Directum внедряют в «Средневолжской газовой компании» 2
|21.03.2005
|В Карелии появится первый контент-провайдер 1
|21.05.2004
|"1С:Предприятие" прирастает украинскими решениями 1
|18.04.2002
|ISP-провайдер "Инфосервис" и веб-магазин Kwik.Ru запустили совместную промо-акцию 1
Публикаций - 13, упоминаний - 17
Maykor и организации, системы, технологии, персоны:
|Сульгин Сергей 47 4
|Семенова Ирина 43 3
|Штернлиб Теймур 27 2
|Блинов Сергей 7 2
|Овчинников Дмитрий 31 1
|Железнов Сергей 1 1
|Саенко Галина 1 1
|Панфилов Алексей 2 1
|Астафьев Игорь 2 1
|Онищенко Георгий 1 1
|Греф Герман 485 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Юрасов Алексей 1 1
|Ефанов Иван 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.