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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЭКЛЗ Электронная контрольная лента защищённая

СОБЫТИЯ

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03.06.2026 «Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи» 1
15.09.2017 Сбербанк запустил облачный сервис для торговли на основе «дочки» «1С» 1
01.07.2017 Как извлечь выгоду от перехода на онлайн-кассы 1
07.06.2017 Московский НТЦ «Измеритель» поставил на рынок первую партию фискальных накопителей 1
15.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» в сжатые сроки модернизирует более 16 тыс. фискальных регистраторов торговых сетей 1
30.03.2017 «Главный бенефициар» российской реформы кассовых аппаратов объявлен во всемирный розыск 1
21.03.2017 Алексей Шабанов -

Главное — подходить к вопросу перехода на 54-ФЗ с умом, без излишней спешки

 1
10.02.2017 Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим 1
31.01.2017 Минпромторг отказался переносить сроки перехода на онлайн-кассы 1
26.12.2016 Переход на онлайн-кассы больше нельзя откладывать 1
09.12.2016 Как подключить онлайн-кассу к оператору фискальных данных 1
01.11.2016 ФНС рассказала о преимуществах онлайн-касс для бизнеса 1
18.10.2016 В более чем 300 офисах Сбербанка можно приобрести смарт-терминалы для малого и микробизнеса 1
17.10.2016 В офисах Сбербанка стартовали продажи смарт-терминалов 1
19.09.2016 Почему переход на онлайн-кассы может занять полгода 1
16.09.2016 Компания «Атол» зарегистрировала 2 новые онлайн-кассы 1
01.09.2016 Онлайн-касса «АТОЛ FPrint-22ПТК» внесена в государственный реестр контрольно-кассовой техники 1
29.08.2016 Онлайн-кассы в торговле: что это такое 1
02.12.2015 Путина просят отрегулировать интернет-торговлю 1
09.09.2015 Maykor обеспечит сервис для розничной сети «Ростелеком — Розничные системы» в 5 макрорегионах 1
13.08.2014 «Посуда Центр» расширила контракт с Maykor на обслуживание ККТ и АРМ 1
04.08.2014 Стартовал пилотный проект по онлайн-передаче сведений о кассовых операциях 1
23.04.2014 Сеть ювелирных магазинов Pandora вновь доверила Maykor обслуживание техники 1
26.03.2014 «Балтбет» доверил Maykor обслуживание контрольно-кассовой техники более чем в 190 городах России 1
12.07.2012 «ЦРТ Сервис» обеспечивает обслуживание гипермаркетов «Бегемот» в Томске 1
19.06.2012 «ЦРТ Сервис» приступил к обслуживанию контрольно-кассовой техники в магазинах Enter 1
15.05.2012 Торговая сеть «Матреshка» доверила обслуживание торгового оборудования «ЦРТ Сервису» 1
15.01.2010 Borlas Retail автоматизировал новый универмаг Marks & Spencer в Москве 1
15.07.2009 «Ангстрем» заставляют продавать чипы всем 1
18.02.2005 ЭКЛЗ разоряют российский малый бизнес 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

ЭКЛЗ и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 364 10
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 9
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 312 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 142 5
9405 4
Эвотор - Evotor 226 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 483 3
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 3
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 3
Такском - Taxcom 253 2
Штрих-М НТЦ 65 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
Интеллект-сервис 36 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Морион 17 1
Центринформ Гивцмет ФГУП 15 1
МЕТТЭМ - МЕТТЭМ ТД - ФДО-МЕТТЭМ - МЕТТЭМ-Технологии - МЕТТЭМ-М 2 1
Штрих-М НТЦ - Измеритель НТЦ 6 1
Безант 3 1
Атлас-Карт 13 1
Ростелеком 10766 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 488 1
SAP SE 5557 1
Yandex - Яндекс 9005 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 257 1
Telegram Group 2840 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4810 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 335 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1114 1
Казахтелеком 344 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 540 1
МойСклад - Логнекс 122 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 1
Ангстрем-М 31 1
Лента - Сеть розничной торговли 2369 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 4
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Мария РА ТС - торговая сеть 26 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
ПанКлуб - Pandora 3 1
Почта России ПАО 2321 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
Связной ГК 1395 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1187 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Связной Логистика 16 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 405 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 108 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 79 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2502 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 10
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17795 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4809 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13404 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5883 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10517 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4271 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3036 4
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 75 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10471 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11968 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1526 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2164 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1038 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12955 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3545 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6168 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5459 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 194 2
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 566 2
Application store - магазин приложений 1424 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13338 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3865 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 829 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10061 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4998 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 10
Google Android 15090 3
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Linux OS 11329 2
Microsoft Windows 16721 2
Luxe Retail - TradeX 60 1
IBM SurePOS 37 1
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 1
1С:Торговые предложения 1 1
Apple iOS 8501 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2459 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Касса 9 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1000 1
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 1
АТОЛ Frontol 63 1
Пилот - POSprint FP ККТ - Контрольно-кассовая техника 13 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 97 1
1С:Мобильная касса 14 1
Рудычева Наталья 95 3
Малахов Михаил 10 2
Путин Владимир 3438 2
Макаров Алексей 68 2
Романенко Андрей 93 2
Русинова Юлия 24 2
Косарева Надежда 4 1
Шабанов Алексей 8 1
Сорокин Александр 9 1
Домрачев Александр 1 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Шакиров Шамиль 30 1
Маслов Михаил 15 1
Кучеренко Маргарита 8 1
Емельянов Виктор 8 1
Заруев Антон 5 1
Кургузов Иван 7 1
Заузолков Дмитрий 6 1
Бродянский Станислав 21 1
Евтухов Виктор 9 1
Малованцев Дмитрий 1 1
Трефилова Ирина 1 1
Корсаров Никита 1 1
Правдина Мария 1 1
Васильченко Илья 1 1
Трофимова Алевтина 1 1
Стрельникова Светлана 10 1
Сергутин Константин 1 1
Бакрань Ирина 1 1
Зябкина Ульяна 2 1
Румянцев Антон 47 1
Паршиков Сергей 12 1
Колчина Оксана 11 1
Волков Владимир 68 1
Луговой Андрей 18 1
Бударин Андрей 12 1
Журавлев Андрей 7 1
Ключников Дмитрий 8 1
Щербаков Владимир 6 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3383 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 2
Сингапур - Республика 1933 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1497 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3111 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2211 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1393 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 259 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 785 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1746 2
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин 24 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 67 1
Казахстан - Республика 5969 1
Европа 24867 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1414 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 1
Азия - Азиатский регион 5867 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3295 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 646 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1685 1
Бельгия - Королевство 1183 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2804 1
Великобритания - Лондон 2426 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1053 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2325 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1657 1
Эстония - Эстонская Республика 759 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1287 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1641 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1032 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1013 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 241 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 466 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 151 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 20
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6499 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 10
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 655 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8718 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 640 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 4
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8688 2
Энергетика - Energy - Energetically 5732 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 357 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 257 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1609 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1894 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1520 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5659 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 744 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5479 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5398 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1106 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6502 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 435 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8663 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7248 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 262 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 691 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2008 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 1
Федеральный закон 103-ФЗ - О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами 9 1
ФЦП Национальная технологическая база - Федеральная целевая программа 18 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 48 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 458 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
Российская газета 285 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
Короткая ссылка
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