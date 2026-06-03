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СОБЫТИЯ
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ЭКЛЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рудычева Наталья 95 3
|Малахов Михаил 10 2
|Путин Владимир 3438 2
|Макаров Алексей 68 2
|Романенко Андрей 93 2
|Русинова Юлия 24 2
|Косарева Надежда 4 1
|Шабанов Алексей 8 1
|Сорокин Александр 9 1
|Домрачев Александр 1 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Шакиров Шамиль 30 1
|Маслов Михаил 15 1
|Кучеренко Маргарита 8 1
|Емельянов Виктор 8 1
|Заруев Антон 5 1
|Кургузов Иван 7 1
|Заузолков Дмитрий 6 1
|Бродянский Станислав 21 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Малованцев Дмитрий 1 1
|Трефилова Ирина 1 1
|Корсаров Никита 1 1
|Правдина Мария 1 1
|Васильченко Илья 1 1
|Трофимова Алевтина 1 1
|Стрельникова Светлана 10 1
|Сергутин Константин 1 1
|Бакрань Ирина 1 1
|Зябкина Ульяна 2 1
|Румянцев Антон 47 1
|Паршиков Сергей 12 1
|Колчина Оксана 11 1
|Волков Владимир 68 1
|Луговой Андрей 18 1
|Бударин Андрей 12 1
|Журавлев Андрей 7 1
|Ключников Дмитрий 8 1
|Щербаков Владимир 6 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
|Российская газета 285 1
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