Сорокин Александр


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Топ-7 внедрений российских СЭД. Рейтинг CNews Analytics 1
24.09.2025 «БФТ-Холдинг» реализовал перевод 120 тыс. сотрудников ПАО «Ростелеком» на отечественную платформу ЭДО «Авандок» 1
17.11.2022 ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона» 1
02.03.2017 Как интернет-магазину перейти на онлайн-кассы? 1
01.11.2016 ФНС рассказала о преимуществах онлайн-касс для бизнеса 2
11.10.2016 ФНС рассказала о том, как перейти на онлайн-кассы 1
05.08.2016 ФНС объяснит изменения в правилах ведения торговли на специальном вебинаре 1
04.07.2007 «Финам» инвестирует в системы безопасности: $250 млн за 3 года 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Сорокин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 2
Эвотор - Evotor 206 2
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 19 1
Yandex - Яндекс 8442 1
Microsoft Corporation 25238 1
Intel Corporation 12542 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Ростелеком 10313 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 369 1
Корус Консалтинг ГК 1338 1
Элерон ТД 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Мария РА ТС - торговая сеть 23 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13012 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 74 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 804 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 29 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8913 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8938 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5269 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1380 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1834 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1376 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13350 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1606 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 92 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 43 1
Зябкина Ульяна 2 2
Русинова Юлия 24 2
Колчина Оксана 11 2
Рудычева Наталья 95 2
Алексеев Евгений 15 1
Казачинская Елена 3 1
Трефилова Ирина 1 1
Васильченко Илья 1 1
Аверков Алексей 2 1
Бояринов Василий 1 1
Макаров Алексей 67 1
Соколов Артем 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 1
Россия - СФО - Новосибирск 4652 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1697 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5403 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2808 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

