Власть потребовала у Google не мешать россиянам делать покупки в мобильных приложениях

ФАС потребовала от Google снять запрет для разработчиков мобильных приложений на методы оплаты, альтернативные Google Play. Ранее аналогичные претензии ФАС выдвигал и к Apple. В нынешних условиях требование стало еще более актуальным, так как собственные средства оплаты от Google и Apple перестали работать.

ФАС против Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение американской корпорации Google о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства и злоупотреблении своим доминирующим положением, выразившемся в навязывании невыгодных условий своим контрагентам.

Речь идет о магазине мобильных приложений Google Play, созданным корпорацией Google для разработанной ей операционной системы Android.

ФАС установила, что Google обязала разработчиков платных приложений, распространяющих свои продукты через данную площадку, использовать исключительно платежную систему Google.

ФАС потребовала от Google снять запрет для разработчиков мобильных приложений на методы оплаты, альтернативные Google Play

Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в Правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления.

В случае неисполнения выданного предписания ФАС вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Пресс-служба российского представительства Google заявила CNews, что еще не получали предупреждения от ФАС.

Как ФАС борется с Apple

В 2021 г. ФАС предъявляла выдвигала аналогичные претензии и к корпорации Apple. Ведомство выдало корпорации предписании о необходимости снять запрет на информирование пользователей о возможности использования сторонних методов оплаты в приложениях, приобретенных через магазин App Store (используется устройствах с операционной системой iOS, включая iPhone и iPad).

Жалобу на Apple подавали пользователи и разработчики приложений для iOS, указывая, что комиссия за покупки в App Store может составлять от 15% до 30%. В связи с неисполнением предписания ФАС возбудило дело. Позднее к делу были привлечены Ассоциация «Интернет-видео» и «Яндекс», которые также недовольны политикой Apple в отношении комиссии за покупки в мобильных приложениях, включая покупки контента.

В текущих условиях претензии к Apple и Google относительно сторонних методов оплаты в App Store и Google Play стали еще более актуальными, отмечает президент Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: сейчас в России не работают собственные средства оплаты от этих корпораций.

Telegram недоволен политикой Apple и Google

О проблеме с высокой комиссией со стороны Apple и Google заявлял и вице-президент Telegram Илья Перекопский, утверждая, что данный фактор является сдерживающим для ИТ-индустрии во всем мире, включая Россию. В 2016 г. Telegram запустила игровую платформу с каталогами в своем приложении, но по требованию Apple ее пришлось отключить, иначе приложение Telegram исчезло бы из App Store.

4 проблемы ИТ в филиалах и способы их решения Интернет

«Получается аналогия: раньше была Золотая орда, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят деньги туда», - заключил Перекопский в ходе состоявшегося в 2020 г выступления на правительственном совещании по поддержке ИТ-отрасли.

Как в мире борются с Apple и Google

Борьба с Google и Apple по указанному вопросу идет и в мире. В 2020 г. разработчик игр Epic Games нарушил требование Apple о запрете сторонних методов оплаты в мобильных приложениях для iOS и выпустил версию игры Fortnite, допускаю совершение оплаты в обход App Store. В Epic Game было недовольны размером 30% комиссией, взимаемой корпорацией.

После этого данная игра была удалена из App Store и Epic Games обратились в суд штата Калифорния с иском против Apple. Позицию Epic Games поддержала социальная сеть Facebook (ее владелец – корпорация Meta – признана в России экстремистской). Суд по большей части вынес решение в пользу Apple, однако запретил корпорации препятствовать разработчикам мобильных приложений информировать своих пользователей об альтернативных методах оплаты.

И Apple, и Epic Games подали апелляции на это решение. При этом Apple решила снизить размер комиссии для разработчиков приложений, зарабатывающих менее $1 млн, до 15%. Параллельно Epic Games начала судебное разбирательство по аналогичному поводу и с Google.

Как Google уходит из России

После начала специальной военной операции России на Украине российское представительство Google стала сворачивать свою деятельность: компания инициировала его банкротство, а большинство сотрудников были релоцированы в Объединенные Арабские Эмираты. Счета российского представительства Google арестованы по искам различных российских телекомпаний, требующих с корпорации миллиарды рублей за удаление их контента с принадлежащего корпорации хостинга YouTube.