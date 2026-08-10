Индексная книга (каталог) CNews*
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Егоров Даниил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 26
Егоров Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 787 4
|Путин Владимир 3454 3
|Будова Александра 6 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Корнилов Денис 6 2
|Данилина Марианна 32 2
|Потишний Роман 11 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Зайцев Илья 7 2
|Муратов Элзар 2 2
|Крупко Петр 6 2
|Сапожникова Алла 8 2
|Левин Леонид 134 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Греф Герман 485 2
|Белоусов Андрей 149 2
|Попов Анатолий 154 2
|Набиуллина Эльвира 123 1
|Соколов Артем 56 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Соколов Андрей 22 1
|Ансимов Константин 37 1
|Павлов Максим 22 1
|Василевский Максим 2 1
|Орешкин Михаил 3 1
|Волков Михаил 70 1
|Фальков Валерий 24 1
|Григоренко Дмитрий 249 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Кабаков Ярослав 66 1
|Колесников Виталий 6 1
|Штогрин Сергей 1 1
|Родионов Иван 73 1
|Попов Григорий 25 1
|Остроушко Алексей 28 1
|Логинов Артем 9 1
|Протасов Станислав 36 1
|Сергеев Александр 32 1
|Аветисян Арутюн 42 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.