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Индексная книга (каталог) CNews*
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Егоров Даниил

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Российский ИИ-рынок только начинает разгоняться, но уже превысил 316 миллиардов 1
26.09.2024 ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 2
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 2
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
19.12.2023 Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
01.07.2022 Сбербанк запустил сервис для автоматизированной упрощенной системы налогообложения 1
13.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса 1
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
12.05.2020 В России спешно разрабатывается услуга онлайн-оформления ипотеки 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
25.11.2019 Альфа-банк присоединился к налоговому онлайн-мониторингу 1
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
07.10.2019 Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса 1
17.04.2019 Интеграция сервиса ФНС и платформы «Яндекс.такси» простимулировала самозанятых таксистов показать миллиардную выручку 1
02.04.2019 Опубликована схема обмана информсистемы, которая контролирует уплату НДС 1
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 1
26.03.2017 Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн 1
09.09.2013 В Санкт-Петербурге обсудят первые итоги работы с электронными документами 1
05.07.2012 «СКБ Контур» снизил цены на электронные документы 1
24.05.2012 Налогоплательщики уже этим летом смогут представлять в налоговые органы счета-фактуры в электронном виде 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Егоров Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 5
Yandex - Яндекс 9223 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
9595 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Unicon - Юникон 22 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 1
Rakuten 51 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Google LLC 12692 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Luxms 120 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 1
Connectome.ai 4 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 189 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Технологии скоринга 8 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Слайдер Презентации 13 1
Programming Store - PROSTO - ПРОСТО 4 1
Ростелеком 10951 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 933 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Amazon Inc - Amazon.com 3278 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 1
LG Electronics 3735 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 649 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Альфа-Банк 1979 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2428 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 2
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
АСК 49 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Палата налоговых консультантов 1 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Скопинфарм 7 1
Петролеспорт 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 1
Pay2Me - КомИРПО 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1132 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2371 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3308 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 738 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13923 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18130 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9469 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7462 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7874 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6483 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4330 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4868 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7070 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12948 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6496 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 351 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1107 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5212 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9306 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6243 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 843 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13717 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2771 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4619 2
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 709 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6032 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12206 2
Стандартизация - Standardization 2339 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
OpenAI - ChatGPT 722 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 25 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 764 1
Luxms BI 119 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5252 1
Amazon Go 11 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 1
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 24 1
МТС Координатор 8 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 586 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 38 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 82 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 1
iCAM Group - iDSystems - iDБанк 7 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Microsoft Office 4173 1
Apple - App Store 3109 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Oracle Java - язык программирования 3470 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5727 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 1
Мишустин Михаил 787 4
Путин Владимир 3454 3
Будова Александра 6 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Корнилов Денис 6 2
Данилина Марианна 32 2
Потишний Роман 11 2
Мураховский Эдуард 38 2
Зайцев Илья 7 2
Муратов Элзар 2 2
Крупко Петр 6 2
Сапожникова Алла 8 2
Левин Леонид 134 2
Шадаев Максут 1210 2
Греф Герман 485 2
Белоусов Андрей 149 2
Попов Анатолий 154 2
Набиуллина Эльвира 123 1
Соколов Артем 56 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Лебедев Георгий 57 1
Соколов Андрей 22 1
Ансимов Константин 37 1
Павлов Максим 22 1
Василевский Максим 2 1
Орешкин Михаил 3 1
Волков Михаил 70 1
Фальков Валерий 24 1
Григоренко Дмитрий 249 1
Федоров Дмитрий 25 1
Кабаков Ярослав 66 1
Колесников Виталий 6 1
Штогрин Сергей 1 1
Родионов Иван 73 1
Попов Григорий 25 1
Остроушко Алексей 28 1
Логинов Артем 9 1
Протасов Станислав 36 1
Сергеев Александр 32 1
Аветисян Арутюн 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3451 2
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6290 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1076 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 1
США - Техас - Даллас 185 1
Латвия - Юрмала 13 1
Оман Султанат 133 1
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