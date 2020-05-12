В России спешно разрабатывается услуга онлайн-оформления ипотеки

Онлайн-банкам – интернет-заемщиков

В России в ускоренном порядке будет сформирован план по внедрению финансовых онлайн-технологий для дистанционного оказания кредитных услуг, в том числе, заключения договоров по ипотеке, удаленной идентификации граждан и подтверждения их согласия на получение кредитными организациями персональных данных клиента из государственных баз данных.

Такое поручение утвердил Президент России Владимир Путин по итогам совещания по реализации мер поддержки российской экономики в части банковского кредитования, проведенного в формате видеоконференции 23 апреля 2020 г.

План по ускоренному переводу финансовых услуг в онлайн-формат поручено подготовить в срок до 1 июня 2020 г., ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Комплекс мер поддержки финансового сектора также предусматривает решение задач на средне- и долгосрочную перспективу. В частности, Правительству и Центробанку в срок до 1 июня 2020 г. также поручено разработать план действий «для стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ускорение онлайн-финтеха

10 апреля 2020 г., Центробанк опубликовал на своем портале информационное письмо, в котором объявил о временной (до 1 июля 2020 г.) приостановке действия «антиотмывочного» федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», запрещающего, в частности, дистанционное открытие банковских счетов клиентам без личного присутствия физического лица.

Правительство и ЦБ подготовят перевод финансовых услуг в онлайн

Временная мера сняла запрет на онлайн-регистрацию банковских счетов, но ограничила их исключительно случаями получения социально-значимых платежей, таких как алименты, пенсии, стипендии, социальные выплаты, страховые возмещения и платежи по ипотечным кредитам. По истечении действия временного разрешения ЦБ рекомендовал банкам все же «обеспечить личное присутствие лица, открывающего счет, либо представителя клиента».

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила блокчейн-платформу для идентификации и единого учета получателей кредитов. Андрей Белоусов, первый заместитель премьер-министра, в рамках совещания заявил о том, что она была введена в строй 20 апреля 2020 г. в рамках программы льготного кредитования бизнеса под ноль процентов под заработную плату. По словам главы ФНС Даниила Егорова, платформа исключает повторную выдачу кредитов, обеспечивает быструю проверку заемщика и объективность данных.

Ранее CNews сообщал, что в конце апреля 2020 г. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении, оператором которого назначена ФНС.

По словам замглавы ФНС Виталия Колесникова, регистр, пополняемый данными ФНС и 12 ведомственных поставщиков (МВД, Минобороны, Минобрнауки, внебюджетные госфонды) по примерно 30 видам сведений позволит выстраивать семейные связи россиян, рассчитывать среднедушевой доход или доход по каждому домохозяйству, а также поможет «поставить любые контроли, любые пороги» и оказывать адресную социальную помощь.

Основные нормы закона о реестре будут введены в действие с 1 января 2022 г., ряд норм может вступить в силу с 1 января 2024 г. и с 1 января 2025 г.