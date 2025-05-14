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МТС Координатор
УПОМИНАНИЯ
МТС Координатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Иревли Сергей 21 1
|Коровин Дмитрий 5 1
|Ладьянов Артем 8 1
|Шикалова Татьяна 3 1
|Логинов Артем 8 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Корнилов Денис 5 1
|Конодо Денис 1 1
|Горбань Антон 1 1
|Зайцев Илья 7 1
|Муратов Элзар 2 1
|Потишний Роман 11 1
|Крупко Петр 6 1
|Сапожникова Алла 8 1
|Будова Александра 6 1
|Соколов Дмитрий 67 1
|Фишер Андрей 74 1
|Егоров Даниил 23 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Остроушко Алексей 17 1
|Рыбаков Дмитрий 13 1
|Нечипорук Алексей 11 1
|Леонова Мария 7 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 184 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
|РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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