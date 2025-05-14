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МТС Координатор


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Экосистемы в B2B: как работают сценарии в сельском хозяйстве, недвижимости и ритейле 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
23.03.2023 Нефтяники Югры стали чаще дистанционно отслеживать передвижение транспорта на промыслах 1
13.03.2023 Решение МТС поможет скоординировать выездную работу врачей 1
14.08.2013 МТС в Забайкалье отмечает повышенный спрос на решения по координации работы бизнеса 1
28.01.2013 МТС представила специальное мобильное приложение для координации работы разъездного персонала 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

МТС Координатор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 6
ФОРС - Центр разработки 643 1
8441 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 382 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 1
СП.АРМ 49 1
Т8 НТЦ 93 1
Генериум 13 1
Programming Store - PROSTO - ПРОСТО 3 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 46 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Скопинфарм 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1229 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 38 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 97 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 889 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 88 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Четыре Лапы 16 1
Сима-ленд ТД 6 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1405 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 158 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 198 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 3
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Оповещение и уведомление - Notification 4853 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
МТС Мобильные сотрудники 113 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5023 2
Google Android 14230 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
1С:ERP Управление предприятием 592 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 244 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 29 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 447 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 1
МТС ID - МТС ID KYC 50 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 1
СКАУТ Контроль спецтехники 12 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 27 1
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 9 1
Telegram Ads 16 1
Иревли Сергей 21 1
Коровин Дмитрий 5 1
Ладьянов Артем 8 1
Шикалова Татьяна 3 1
Логинов Артем 8 1
Мураховский Эдуард 38 1
Корнилов Денис 5 1
Конодо Денис 1 1
Горбань Антон 1 1
Зайцев Илья 7 1
Муратов Элзар 2 1
Потишний Роман 11 1
Крупко Петр 6 1
Сапожникова Алла 8 1
Будова Александра 6 1
Соколов Дмитрий 67 1
Фишер Андрей 74 1
Егоров Даниил 23 1
Лебедев Георгий 54 1
Остроушко Алексей 17 1
Рыбаков Дмитрий 13 1
Нечипорук Алексей 11 1
Леонова Мария 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 4
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1235 1
Армения - Республика 2318 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 601 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 361 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкальск 4 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 43 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 958 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2993 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19131 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5689 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2806 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1949 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1635 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 534 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2984 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 265 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 286 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1249 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2495 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 978 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2507 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5969 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 314 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1722 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 945 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4989 1
Паспорт - Паспортные данные 2583 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1076 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1918 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1481 1
Reference - Референс 187 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1269 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 184 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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