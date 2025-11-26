Получите все материалы CNews по ключевому слову
RU-CERT Центр реагирования на компьютерные инциденты
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
RU-CERT и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 185 3
|Колесников Андрей 89 2
|Стоянов Руслан 37 2
|Сычев Артем 78 1
|Носков Константин 238 1
|Егоров Даниил 23 1
|Волков Дмитрий 66 1
|Соколов Артем 52 1
|Лукацкий Алексей 131 1
|Басов Алексей 115 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Шипилов Валерий 2 1
|Анищук Наталья 30 1
|Каншина Мария 5 1
|Лунтовский Георгий 8 1
|Фролов Дмитрий 5 1
|Ипполитов Дмитрий 1 1
|Крылов Олег 3 1
|Нетоскоп 19 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.