RU-CERT Центр реагирования на компьютерные инциденты

RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.11.2025 Компания Positive Technologies присоединилась к институту компетентных организаций 1
23.11.2023 В 2023 году заблокировано 43 910 вредоносных доменов 1
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 1
17.12.2015 «Координационный центр национального домена сети интернет» и RU-CERT объединяют усилия для повышения безопасности Рунета 1
30.06.2015 В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы 1
05.12.2014 ЦБ создаст центр реагирования на киберугрозы 1
04.03.2014 В России создается Госцентр по информационной безопасности банков 1
16.12.2013 На чем держится российский интернет – техническая база 1
30.09.2013 Веб-ресурс «Нетоскоп» обрел вторую жизнь 1
26.09.2013 «Ростелеком» присоединился к альянсу российских интернет-компаний по борьбе с сетевыми угрозами 1
В России появится второй CSIRT

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 793 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 7
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 3
Ростелеком 10291 3
Yandex - Яндекс 8399 3
VK - Mail.ru Group 3529 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 71 3
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 460 2
Информзащита 847 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 215 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1136 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8150 1
НСПК - Национальная система платежных карт 896 1
Visa International 1969 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3351 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2915 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 154 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3110 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3107 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 389 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 235 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 63 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1040 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31572 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13597 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5370 6
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 308 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2325 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72883 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 990 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 324 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3096 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4338 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5883 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6253 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3496 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1129 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1232 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2437 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2424 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8690 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11289 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1607 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12266 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2859 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13306 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 24 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 704 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 285 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Стандартизация - Standardization 2236 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 824 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2601 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3266 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 47 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5157 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Воробьев Андрей 185 3
Колесников Андрей 89 2
Стоянов Руслан 37 2
Сычев Артем 78 1
Носков Константин 238 1
Егоров Даниил 23 1
Волков Дмитрий 66 1
Соколов Артем 52 1
Лукацкий Алексей 131 1
Басов Алексей 115 1
Сабанов Алексей 21 1
Шипилов Валерий 2 1
Анищук Наталья 30 1
Каншина Мария 5 1
Лунтовский Георгий 8 1
Фролов Дмитрий 5 1
Ипполитов Дмитрий 1 1
Крылов Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 10
Сингапур - Республика 1906 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 2
Латвия - Латвийская Республика 823 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18511 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53408 1
Европа 24618 1
Азия - Азиатский регион 5737 1
Швеция - Королевство 3671 1
Европа Восточная 3121 1
Америка Южная 868 1
США - Нью-Йорк 3148 1
Германия - Федеративная Республика 12928 1
Бразилия - Федеративная Республика 2446 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 1
Украина 7785 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3215 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 314 1
Латвия - Юрмала 13 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3653 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2144 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3680 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8346 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31782 2
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 30 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6298 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 536 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2252 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11416 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7256 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6341 1
Аудит - аудиторский услуги 3085 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1555 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1829 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 790 1
Нетоскоп 19 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2144 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
