В 2023 году заблокировано 43 910 вредоносных доменов

Координационный центр доменов .RU/.РФ провел ежегодную рабочую встречу с представителями компетентных организаций и аккредитованных регистраторов, в ходе которой были подведены предварительные итоги работы в 2023 г.

Как рассказал руководитель проектов Координационного центра Евгений Панков, в 2023 г. количество обращений компетентных организаций к регистраторам достигло рекордных значений. За 10 месяцев они направили 44 871 обращения, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г (11 936 обращений). Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ.

На этом фоне выстроенная Координационным центром система взаимодействия компетентных организаций и компаний-регистраторов показала свою эффективность – несмотря на беспрецедентный рост нагрузки, среднее время реагирования (с момента обращения до разделегирования вредоносного домена) сократилось с 23,2 часов в 2022 г. до 21,5 часа за последние шесть месяцев 2023 г.

Как и годом ранее, подавляющая часть обращений (89,1%) касались фишинга. И по итогам рассмотрения полученных обращений регистраторами и хостинг-провайдерами за 10 месяцев было заблокировано 43 910 вредоносных доменов.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что сегодня одной из главных проблем Рунета стало кибермошенничество. «В условиях усиления кибератак на российские интернет-ресурсы и пользователей, и, в первую очередь, беспрецедентного роста фишинга, на первый план выходит борьба с использованием системы DNS в противоправных целях и защита пользователей от мошеннических ресурсов. Координационный центр вместе с регистраторами и компетентными организациями находятся на переднем крае этой борьбы и постоянно совершенствуют свои средства и методы. Именно это позволяет нам, несмотря на рост числа инцидентов, даже ускорить процесс ликвидации вредоносных сайтов и разделегирования их доменов», - подчеркнул он.

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Координационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.

В 2012 году был создан институт компетентных организаций – организаций, которые предоставляют Координационному центру и аккредитованным регистраторам информацию о ресурсах с противоправным контентом, случаях фишинга, несанкционированного доступа к информационным системам и распространения вредоносных программ с использованием доменов в зонах .РФ и .RU. На основании их обращений регистраторы вправе прекратить делегирование вредоносных доменов.

Сегодня с Координационным центром сотрудничают 12 организаций – «Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам» (НКЦКИ), F.A.C.C.T., Bi.Zone, Банк России, Роскомнадзор, ФГУП МНИИ «Интеграл», RU-CERT, «Лаборатория Касперского», «Доктор веб», «Ростелеком-Солар», «Лига безопасного интернета» и РОЦИТ. Всего за время их работы регистраторами было обработано более 80 тыс. запросов.