DNSSEC Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS
DNSSEC и организации, системы, технологии, персоны:
|Носков Константин 236 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
|Кулин Филипп 51 1
|Conrad David - Конрад Дэвид 2 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
|Жаров Александр 174 1
|Мякишева Марина 84 1
|Мирошников Борис 63 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Попов Сергей 135 1
|Касперский Евгений 323 1
|Анищук Наталья 30 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Якушев Михаил 50 1
|Шевченко Алексей 10 1
|Краснов Виталий 8 1
|Долматов Василий 5 1
|Бурутин Александр 5 1
|Беспалов Евгений 6 1
|Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 42 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Шариков Сергей 49 1
|Ефимова Лариса 2 1
|Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
|Башук Сергей 1 1
|Ненашев Сергей 1 1
|Петров Всеволод 3 1
|Дуров Павел 291 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.