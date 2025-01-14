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DNSSEC Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS



14.01.2025 Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube 1
15.11.2024 Вячеслав Новоселов, SkyDNS: DNS как иммунная система: защищает от угроз еще до того, как проблема становится видимой 1
10.06.2024 Обновление Bi.Zone Secure DNS: повышение прозрачности трафика и управляемости сервиса 1
04.06.2024 Мощная атака на операторов связи затормозила внешнеэкономическую деятельность российских компаний 1
28.02.2024 Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками 1
27.02.2024 Telegram и пол-Рунета пережили удивительный сбой 1
31.01.2024 Рунет пережил мощный сбой. Зона .Ru отвалилась на несколько часов. Что это было? 1
15.02.2023 ISPsystem обновляет панель управления серверами доменных имен 1
14.01.2020 Власти утвердили требования к российским DNS. На их выполнение потребуются десятки миллиардов 1
26.02.2019 ICANN: Основы интернета под угрозой 1
13.03.2017 92% госсайтов США медленны и небезопасны 2
23.11.2015 Вышла Red Hat Enterprise Linux 7.2 с расширенной поддержкой контейнерных технологий 1
16.12.2013 На чем держится российский интернет – техническая база 1
05.06.2013 Доставка приложений: ключевой элемент ИТ-инфраструктуры 1
07.03.2013 Webnames.ru внедрил поддержку DNSSEC 1
06.11.2012 Регистраторы ГК Hosting Community запустили поддержку технологии DNSSEC 1
17.01.2012 Конец интернета откладывается: самый жесткий в истории антипиратский закон не будет принят 1
28.10.2011 Технический центр Интернет улучшил безопасность доменов в зоне .SU 1
13.08.2010 Хакеры атакуют: как уберечь DNS-сервер 1
05.02.2009 Инфофорум 2009: анонимность пугает чиновников 1
29.05.2007 Ученые предложили программу перехода к DNSSEC 1
04.04.2007 США захватит контроль над системой доменных имён? 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

DNSSEC и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 4
Ростелеком 9700 4
Telegram Group 1983 4
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
МегаФон 8804 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 3
Google LLC 11775 2
Yandex - Яндекс 7339 2
X Corp - Twitter 2845 2
Yahoo! 3697 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
CrowdStrike Holdings 39 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
ESET - ESET Software 1133 1
Red Hat 1305 1
F5 Networks 64 1
Ланит - Comptek - Комптек 195 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Microsoft Corporation 24624 1
Цифра ГК 2426 1
Verisign 357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Криптоком 9 1
Qualys 62 1
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Meta Platforms 60 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 1
Unsplash 762 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 7
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 2
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Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 38 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Rakuten Viber 627 3
Linux OS 9936 2
Microsoft Windows 15656 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
WhatsApp Messenger 1081 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 1
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 8 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Microsoft Skype 2067 1
Red Hat - Linux Fedora 221 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 98 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Continuum Analytics - Anaconda 15 1
Яндекс.Лавка 231 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 1
Red Hat Insights 10 1
F5 Networks BIG-IP 23 1
Red Hat OpenSCAP 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DNSmanager 2 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 33 1
Red Hat OpenShift Enterprise 6 1
F5 Networks iRules LX 3 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 1
Носков Константин 236 1
Зайцев Михаил 260 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Кулин Филипп 51 1
Conrad David - Конрад Дэвид 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Жаров Александр 174 1
Мякишева Марина 84 1
Мирошников Борис 63 1
Щеголев Игорь 698 1
Попов Сергей 135 1
Касперский Евгений 323 1
Анищук Наталья 30 1
Камлюк Виталий 30 1
Якушев Михаил 50 1
Шевченко Алексей 10 1
Краснов Виталий 8 1
Долматов Василий 5 1
Бурутин Александр 5 1
Беспалов Евгений 6 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 42 1
Солдатов Алексей 98 1
Шариков Сергей 49 1
Ефимова Лариса 2 1
Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
Башук Сергей 1 1
Ненашев Сергей 1 1
Петров Всеволод 3 1
Дуров Павел 291 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Европа 21767 2
Канада 4881 2
Япония 13282 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Украина 7608 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Сингапур - Республика 1849 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Болгария - Республика 772 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Португалия - Лиссабон 40 1
Америка Южная 850 1
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Швеция - Королевство 3619 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Forbes - Форбс 816 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Gartner - Гартнер 3556 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 10 1
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