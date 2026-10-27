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РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem DNSmanager
DNSmanager позволяет создавать доменные зоны, имена и ресурсные записи, выполнять работу с реверсными зонами IPv4/IPv6. Продукт обладает расширенной системой защиты DNS по технологии DNSSEC, которая позволяет не допустить фишинга, отравления кэша и других интернет-угроз. Кроме того, панель позволяет настроить делегирование зон. Так, передача контроля за частью доменной зоны на DNSmanager или на внешний сервер позволяет обеспечить лучшую доступность сайтов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.10.2026
|ISPsystem нейтрализовала масштабную атаку на платформу VMmanager 1
|15.02.2023
|ISPsystem обновляет панель управления серверами доменных имен 1
|20.07.2021
|Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение 1
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|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 1
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