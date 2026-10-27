Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem DNSmanager

DNSmanager позволяет создавать доменные зоны, имена и ресурсные записи, выполнять работу с реверсными зонами IPv4/IPv6. Продукт обладает расширенной системой защиты DNS по технологии DNSSEC, которая позволяет не допустить фишинга, отравления кэша и других интернет-угроз. Кроме того, панель позволяет настроить делегирование зон. Так, передача контроля за частью доменной зоны на DNSmanager или на внешний сервер позволяет обеспечить лучшую доступность сайтов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.10.2026 ISPsystem нейтрализовала масштабную атаку на платформу VMmanager 1
15.02.2023 ISPsystem обновляет панель управления серверами доменных имен 1
20.07.2021 Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 318 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 1
Almalinux Open Source Foundation 49 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3288 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 2
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 27 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 80 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3178 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 377 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 945 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6758 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1150 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1127 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2774 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3436 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 280 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5961 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2213 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 53 1
Ispmanager - ИСПменеджер 31 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 261 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 354 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 364 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1038 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 665 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 258 1
QEMU 72 1
Петрунина Кристина 1 1
Степанюк Михаил 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1396 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3653 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 1
Английский язык 7096 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще