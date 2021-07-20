Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и ISPsystem, российский разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, подписали дистрибьюторское соглашение. Таким образом, Merlion пополнил свой портфель программных продуктов решениями этого вендора и расширил категорию импортозамещающего ПО.

ISPsystem — иркутская ИТ-компания, основанная в 2004 г.

Создает программное обеспечение для управления ИТ-инфраструктурой: физическим оборудованием, серверной виртуализацией, веб-сервером и сайтами. Для хостинг-провайдеров и IaaS-проектов предлагает биллинговую платформу и программу реселлинга своего ПО. У компании 16-летний опыт в разработке программного обеспечения. За это время создано 5 многофункциональных решений, а также несколько вспомогательных систем. ПО ISPsystem установлено на более чем 300 тыс. серверов по всему миру, а география распространения насчитывает более 150 стран. Все сервисы переведены на английский язык: документация, поддержка, интерфейсы и др. Разработчик регулярно выпускает релизы с улучшениями и обновлениями: поддерживает актуальную совместимость со всеми сторонними приложениями, а также обеспечивает пользователей патчами безопасности. В 2016 г. все продукты ISPsystem были включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Мы продолжаем активно развивать свой портфель отечественного ПО и позитивно оцениваем перспективы нового сотрудничества с таким сильным разработчиком, как компания ISPsystem. В качестве официального дистрибьютора мы будем предлагать партнерам, в частности, системным интеграторам, ряд сопутствующих сервисов – помощь в подборе программного продукта, инсталляции, настройке, подготовке к конкурсным и тендерным процедурам, проектной документации», – отметил Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion.

Стоит отметить, что партнерам в Merlion уже доступен весь спектр ПО ISPsystem, а именно: ISPsystem — российское ПО нового поколения для управления инфраструктурой; DCImanager — платформа управления инженерной и ИТ-инфраструктурой, помогает контролировать состояние глобальных систем, управлять серверами, сетевым оборудованием, PDU, физическими и виртуальными сетями в одном интерфейсе; VMmanager — платформа управления виртуализацией для создания масштабируемой и отказоустойчивой среды виртуализации на базе QEMU/KVM и контейнеризации LXD/LXC; ISPmanager — панель управления веб-сервером для владельцев сайтов и хостеров; BILLmanager — биллинг для хостинга и IaaS-проектов; DNSmanager — единые серверы имен компании; IPmanager — панель управления IP-адресами; COREmanager — основа ПО ISPsystem; SSL-сертификаты для защиты посетителей сайтов от мошеннических действий с номерами кредитных карт, логинами и паролями.

«Сотрудничество с Merlion позволит большему количеству компаний получить доступ к передовым ИТ-решениям, что существенно меняют подход к управлению инфраструктурой. Наши продукты обеспечивают управление оборудованием, помогают оптимально использовать вычислительные мощности, гибко трансформировать структуру под задачи бизнеса, и сокращают затраты на ИТ», — сказала Кристина Петрунина, коммерческий директор ISPsystem.