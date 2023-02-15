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ISPsystem обновляет панель управления серверами доменных имен

15 февраля 2023 г. в портфеле компании ISPsystem появилась новая версия продукта DNSmanager 6. Он позволяет управлять серверами доменных имен, зонами и ресурсными записями, настраивать и контролировать все данные первичных (master) и вторичных (slave) DNS-серверов из единого централизованного веб-интерфейса. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

В современном мире доменное имя считается цифровым адресом бизнеса и является ценным активом бренда, важной частью интеллектуальной собственности компании. Использование панели DNSmanager для управления серверами доменных имен позволяет устранять простои в работе DNS, а также автоматизирует операции управления. Провайдер получает удобный инструмент для предоставления услуги хостинга DNS, а клиенты – могут легко и быстро в удобном интерфейсе управлять своими именами и зонами.

DNSmanager позволяет создавать доменные зоны, имена и ресурсные записи, выполнять работу с реверсными зонами IPv4/IPv6. Продукт обладает расширенной системой защиты DNS по технологии DNSSEC, которая позволяет не допустить фишинга, отравления кэша и других интернет-угроз. Кроме того, панель позволяет настроить делегирование зон. Так, передача контроля за частью доменной зоны на DNSmanager или на внешний сервер позволяет обеспечить лучшую доступность сайтов.

DNSmanager ведет журнал действий пользователей и автоматически выявляет проблемы. Четыре уровня доступа к панели позволяют изолировать пользователей и ограничить им возможность просмотра и редактирования данных DNS. Сама панель защищает от несанкционированного доступа с помощью двухфакторной аутентификации.

Новая версия DNSmanager 6 полностью совместима с API DNSmanager 5, а также имеет инструменты миграции как в рамках одного сервера, так и между серверами. Панель устанавливается на популярные ОС Alma Linux 9 x64, CentOS 7 x64, Ubuntu 20.04 x64 и работает с СУБД MySQL, что гарантирует стабильную и надежную работу.

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ISPsystem — российский разработчик платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Компания создает экосистему программных продуктов для обслуживания физического оборудования, серверной виртуализации, автоматизации учета и выдачи ресурсов, управление частным и гибридным облаком. В 2022 г. компания вошла в контур ГК «Астра». Инсталляционная база ISPsystem – это более 200 тыс. серверов, расположенных в ИТ-инфраструктуре более чем 1000 компаний. Платформы ISPsystem включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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