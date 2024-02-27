Telegram и пол-Рунета пережили удивительный сбой

В российском интернете произошел странный сбой. Были недоступны мессенджеры, в частности, Telegram, а также другие популярные площадки.

Сбой в российском интернете

В России днем 27 февраля 2024 г. произошел сбой в работе различных интернет-сервисов. Как свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев от компании BrandAnalytics, около 12 часов дня по Москве пользователи стали жаловаться на недоступность мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber, а также видео-хостинга YouTube и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Госуслуги).

Кроме того, пользователи жаловались на работу основных сотовых операторов - «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафона» (включая принадлежащую ему компанию «Скартел», работающую под брендом Yota), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекома»). Также жалобы поступали на крупнейшего оператора фиксированной связи «Ростелеком».

Корреспондент CNews также наблюдал сбой в работе основных СМИ России. Около 15:00 поток жалоб от пользователей стал спадать.

Фото: Rubaitul Azad on Unsplash В российском интернете произошел странный сбой: после двух-трех часов повальной недоступности российских сайтов и сервисов, вдруг стали доступны ресурсы, заблокированные в России

По окончании сбоя от пользователей стали массово поступать сообщения, что в России без VPN стали доступны заблокированные социальные сервисы X (бывший Twitter) и Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Комментарии Роскомнадзора и Минцифры

Роскомнадзор днем распространил сообщение, что созданный ведомством ЦМУ ССОП (Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования) зафиксировал сбой в работе Telegram. В ведомстве подчеркнули, что аналогичные проблемы в работе мессенджера в это же время наблюдались в Германии и США.

В Минцифры также сообщили, что наблюдает сбой в работе Telegram на территории России, но работоспособность мессенджера уже восстанавливается. В ведомстве добавили, что сети российских телекоммуникационных операторов работают штатно, однако они действительно зафиксировали снижение трафика. Комментариев от создателя Telegram Павла Дурова к моменту публикации не поступало.

Последние сбои в российском интернете

В январе 2024 г. в российском сегменте интернета произошло несколько сбоев и плановых отключений. Так, в Якутии и Башкортостане наблюдались перебои в в работе мессенджеров, в частности, Telegram.

В ряде регионов Северо-Западного округа - Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - по ночам в период с 25 по 30 января происходило плановое отключение мобильных интернета по технологии LTE (четвертое поколение сотовой связи, 4G). Власти данных субъектов федерации объясняли это работы по перенастройке радиочастотного спектра.

Вечером 30 января произошел масштабный сбой в работе доменной зоны .ru, из-за которого не работали сайты и мобильные приложения в соответствующем домене. Причина стала ошибка в работе протокола DNSsec - «защищенной» версии протокола DNS, отвечающего за соответствие доменов и IP-адресов.