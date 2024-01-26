В двух солидных регионах России будут отключать 4G. Перестанут работать такси и банкоматы

Беспрецедентное решение приняли власти Псковской области: неделю в регионе по ночам не будет работать мобильный интернет в стандарте LTE. Это приведет, в том числе, к проблемам с вызовом такси и перебоям в работе банкоматов.

Отключение LTE в Псковской области

В Псковской области в течение почти целой недели с 25 по 30 января по ночам не будет работать мобильный интернет в стандарте LTE (относится к четвертому поколению сотовой связи, 4G). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Отключения мобильного интернета будут происходить с 23:00 до 6:00. Ведерников уточнил, что ограничения коснутся всех сотовых операторов, и они связаны с «проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудование».

К чему приведет отключение мобильного интернета

В сетях оператора мобильный интернет будет доступен по технологии 3G (третье поколение, стандарт UMTS). Однако, как предупредил Ведерников, «он устарел, на многих территориях его простоя нет, поэтому будут сбои». Также губернатор добавил, что в таких условиях будут проблемы с вызовом такси и перебои в работе банкоматов.

В Псковской области услуги сотовой связи оказывают четыре оператора: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2). Пресс-службы «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 Мобайл» от комментариев отказались, пресс-служба МТС не ответила на запрос CNews. Роскомнадзор и Минцифры также не ответили на запросы по данной теме.

Решение властей Псковской области выглядит беспрецедентным. Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке считает, что сотовые операторы действуют «не по своей воле». «Одновременно и так долго оператора сами не делают отключений», - резюмирует собеседник издания.

В каких еще регионах отключали мобильный интернет

Весной 2023 г. мобильный интернет был отключен на территории Луганской народной республики (ЛНР), которая осенью 2022 г. стала частью России. Это было связано с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине и тем, что мобильный интернет в ЛНР использовался для координации ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В начале 2024 г. мобильный интернет на территории ЛНР стал восстанавливаться.

Псковская область не граничит с Украиной.

Дополнение

Министерство цифрового развития Новгородской области также сообщило, что с 25 по 30 января 2024 г. с 23:00 до 6:00 не будет работать мобильный интернет стандарта LTE. Причиной называется проведение технических работ.