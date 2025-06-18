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Ведерников Михаил


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Десятки российских регионов испытывают проблемы с интернетом, некоторые почти неделю 1
18.06.2024 Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона 1
26.01.2024 В двух солидных регионах России будут отключать 4G. Перестанут работать такси и банкоматы 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
11.06.2020 Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
13.12.2018 «МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ведерников Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9337 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2972 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13310 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8923 1
Ростелеком 9964 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1165 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7648 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12123 2
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 48 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 467 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53308 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8689 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12948 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28323 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21196 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32087 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1251 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3705 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8182 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3318 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6927 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15199 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1400 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6555 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 145 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8660 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1519 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1478 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68598 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12378 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8409 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4738 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9477 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5902 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 245 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10945 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 792 1
Суховерхов Дмитрий 17 1
Эмдин Сергей 68 1
Буланча Сергей 26 1
Матвеев Денис 6 1
Гаращенко Марина 1 1
Мишустин Михаил 699 1
Логинов Александр 44 1
Россия - СЗФО - Псковская область 649 5
Россия - РФ - Российская федерация 149779 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 664 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 313 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 1
Украина 7679 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Шиловский район - Шилово - Ибредь 13 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 718 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 773 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3151 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52836 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10210 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9123 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49401 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16765 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 78 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19329 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 710 1
Цифровой регион - Федеральный проект 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4070 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 453 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10224 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4530 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2948 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2795 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1098 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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