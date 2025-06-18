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Ведерников Михаил
УПОМИНАНИЯ
Ведерников Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9337 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2972 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13310 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8923 1
|Ростелеком 9964 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1165 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7648 1
|Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 134 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 2
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 792 1
|Суховерхов Дмитрий 17 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Буланча Сергей 26 1
|Матвеев Денис 6 1
|Гаращенко Марина 1 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Логинов Александр 44 1
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