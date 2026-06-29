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Россия ЦФО Рязанская область Шиловский район Шилово Ибредь

Россия - ЦФО - Рязанская область - Шиловский район - Шилово - Ибредь

СОБЫТИЯ


29.06.2026 МТС прокачала сеть для жителей микрорайона Придонской 1
20.11.2025 Усилили левый берег Дона: «МегаФон» улучшил связь в воронежских городах 1
13.08.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей воронежских городов 1
26.07.2024 Оплата билетов в приложении ЦППК доступна еще на 31 станции Рязанской области 1
02.07.2024 МТС проложила «цифровую дорожку» к затерянному дворянскому дому-минарету в Дивово под Рязанью 1
17.05.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Псковской области 1
20.12.2023 МТС в Рязанской области на треть увеличила скорость мобильного интернета к Новому году 1
13.12.2023 МТС к сезону зимней рыбалки «разогнала» мобильный интернет на озере Сельном в Выползово 2
08.12.2023 МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области 2
29.11.2023 МТС закрыла «белое пятно» на трассе Калуга-Рязань 1
30.10.2023 МТС запустила мобильный интернет на участке трассы М5 в Шиловском районе 3
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
20.04.2016 «МегаФон» удвоил скорости 3G-интернета в Воронеже 1
23.04.2014 МТС обеспечила рязанцев сетью 4G 1
06.11.2003 В регионах увеличивается число цифровых АТС 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15545 7
МегаФон 10601 4
Ростелеком 10857 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 244 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Siemens AG - Siemens Group 2663 1
Связьстрой-6 Трест 7 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Жемчужина - Санаторий 65 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13629 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 514 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10005 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61002 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9349 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17832 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29545 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3630 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64137 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12802 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4347 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3242 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6419 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6171 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24133 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2728 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22724 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26509 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1747 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7529 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2190 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15897 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26113 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13391 1
Оцифровка - Digitization 5135 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4974 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3057 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10107 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9176 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9757 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1439 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9160 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1392 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3119 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 284 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 433 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1166 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
РГАТУ имени П.А. Костычева - Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 2 1
РГУ имени С.А. Есенина - Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 3 1
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