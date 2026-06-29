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Россия ЦФО Рязанская область Шиловский район Шилово Ибредь
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6181 2
|Apple Mac - Apple Macintosh 3097 1
|МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 326 1
|Ляк Александр 51 7
|Дивов Николай 1 1
|Мишустин Михаил 780 1
|Логинов Александр 54 1
|Долгих Александр 22 1
|Ведерников Михаил 7 1
|Залукаев Олег 17 1
|Шехтель Федор 5 1
|Фомин Павел 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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