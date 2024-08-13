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«МегаФон» запустил новые объекты связи для жителей воронежских городов

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в четырех городах Воронежской области. Жители смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах и планшетах на средней скорости 30 Мбит/с в районах с частной и многоэтажной застройкой, скверах, производственных объектах и учебных учреждениях. Улучшенное качество связи будет доступно более 300 тыс. человек.

В Воронеже, Бутурлиновке, Лисках и Семилуках связисты установили телеком-оборудование, которое работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволяет одновременно обеспечить устойчивое покрытие и высокую скорость мобильного интернета даже при повышенных нагрузках на сеть.

Работы проведены для жителей Воронежа в микрорайонах БАМ, Ростовский, Боровое, Отрожка, Песчаный Лог, Шилово. Улучшенное качество связи почувствуют новоселы в ЖК «Облака», «Континент» и «Смарт-Квартал». Стабильная связь и быстрый мобильный интернет будут доступны для любителей прогулок в скверах имени Хользунова и Чкалова, Роще Сердца, Северном лесопарке. Инженеры оператора развернули новое покрытие в микрорайоне Сомово, где расположены детские лагеря.

В Бутурлиновке улучшенное качество мобильного интернета оценят жители частных домов, расположенных по улицам Красносельская и Цветаева.

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техника

В городе Семилуки новые базовые станции обеспечат 4G-покрытие в районе улиц Транспортная-Дзержинского, а также вблизи памятника природы регионального значения Ендовище. В Лисках уверенный сигнал мобильного интернета появился в районе улицы Фестивальная.

«Около 65% объема интернет-трафика в Воронежской области генерируют городские жители. Чтобы обеспечить комфортное пользование цифровыми сервисами, мы реализуем собственную программу развития телеком-инфраструктуры на территории региона. Для устранения “белых пятен” и увеличения скорости мобильного интернета наши специалисты запускают новые телеком-объекты и модернизируют оборудование там, где необходимо оперативно расширить покрытие или усилить 4G-сигнал», – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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