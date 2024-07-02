МТС проложила «цифровую дорожку» к затерянному дворянскому дому-минарету в Дивово под Рязанью

МТС сообщила о запуске нового телеком-оборудования на участке Московской железной дороги в Рыбновском районе Рязанской области. В результате проведенных работ сеть LTE появилась в селе Нагорное недалеко от железнодорожной платформы Дивово. Эти места привлекают не только дачников, но и туристов, которые стремятся увидеть развалины знаменитого затерянного в лесу дома-минарета дворян Дивовых.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в селе Нагорное, где в четырех километрах от железной дороги в лесу находится заброшенная дворянская усадьба семьи Дивовых. Сотни туристов, интересующихся историей, приезжают своими глазами увидеть уникальную архитектуру частично сохранившегося дома-минарета, который по преданию, выстроил в 1848 г. генерал-майор Николай Андрианович Дивов после возвращения из Константинополя. Религиозных смыслов башня не несла, задачей необычного сооружения было впечатлять соседей-помещиков и приезжих, что она делает и сейчас.

«”Дом с минаретом” дворян Дивовых является уникальным архитектурным образцом для всей Центральной России. Теперь пройти к этому месту можно с обычным навигатором – голосовая связь и мобильный интернет есть в бывшем господском парке. Рязанская область обладает довольно большой маршрутной картой подобных исторических мест, где можно обнаружить необычные сооружения и даже замки. Расширяя зону покрытия мобильным интернетом, мы повышаем туристическую привлекательность маленьких исторических “атлантид”, на которые также есть большой спрос, учитывая тренд на короткие поездки», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Так, ранее МТС запустила LTE в селе Льгово под Рязанью, где мог находиться древнерусский город Ольгов, в селе Константиново Шиловского района, на месте затерянного города Воина, а также селе Старожилово, где находится жемчужина архитектора Федора Шехтеля — Старожиловский конный завод Павла фон Дервиза, построенного в готическом стиле.

В Нагорном проживает около 130 человек, стабильную связь LTE получили также жители сел Чурилково, Дивово, Старое Батурино и владельцы дачных участков в округе. Благодаря запуску мобильного интернета местные жители и дачники могут пользоваться порталом госуслуг, делать заказы на маркетплейсах, оплачивать коммунальные услуги, а в ожидании электропоезда Москва-Рязань смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре KION, общаться в соцсетях и читать новости в интернете.

Запуском связи в Нагорном МТС продолжает проект по обеспечению LTE направлений Московской железной дороги. Ранее скоростной мобильный интернет заработал на границе Московской и Рязанской областей в районе железнодорожной платформы Слёмы, станции Дивово в деревне Старолетово.