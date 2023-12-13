МТС к сезону зимней рыбалки «разогнала» мобильный интернет на озере Сельном в Выползово

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети LTE в одной из популярных рыболовецких локаций на озере Сельное в селе Выползово Спасского района. В результате местным жителям и приезжим стал доступен мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила базовую станцию в центре села Выползово, где находится около 100 коттеджей. В общей сложности, высокоскоростной мобильный интернет получили более 200 местных жителей и приезжие, которые останавливаются на базе отдыха «Волна» или проводят время с семьей в детском оздоровительном лагере «Звездный» и «Лазурный».

Популярным местом отдыха у местных жителей и приезжих является озеро Сельное, где водятся окунь, плотва, ротан, лопырь, красноперка, верховка. Любителям рыбалки теперь доступны привычные навигационные системы, а также работа эхолотов и других специфических гаджетов, работающих на основе сетей передачи данных.

«Мы заметили, что в Выползово едут туристы, поэтому прокачали сеть к сезону зимней рыбалки. Озеро Сельное вытянуто на 6,5 километров вдоль села, поэтому мы запустили дополнительное покрытие. Большой популярностью сейчас пользуется «цифровая» рыбалка — обычная экшн-камера через приложение «привязывается» к смартфону и традиционное сидение у лунки превращается в увлекательный прямой эфир со дна озера. Скорости мобильного интернета МТС в Выползово достаточно, чтобы проводить время комфортно и обычным, и «цифровым» рыбакам», например, смотреть кино в своем смартфоне», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в районе сел Ибредь, Тимошкино, Константиново Шиловского района, в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.