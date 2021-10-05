«Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО

«Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию первую базовую станцию в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), построенную в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры России) и «Ростелеком», он предусматривает появление в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей) современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Сотовая связь появилась в деревне Шилово Псковской области, где сегодня проживает около 300 человек. В торжественном запуске базовой станции приняли участие представители администрации Псковской области, «Ростелекома», муниципальных органов, а также местные жители.

«В этом году на Северо-Западе самый большой объем строительства запланирован как раз в Псковской области. До конца года базовые станции заработают в 12 деревнях региона. УЦН 2.0 — это масштабный социальный проект, призванный обеспечить население деревень современными цифровыми услугами. Значимость этого проекта сложно переоценить. Госуслуги, телемедицина, обучающий и развлекательный контент — всё это становится доступным для людей, проживающих на отдаленных территориях», — отметил вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» «Ростелекома» Александр Логинов.

В проекте УЦН 2.0 в 2021 г. принимают участие шесть регионов Северо-Запада: Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская области и Республика Коми. Мобильная связь до конца года появится в 37 населенных пунктах этих субъектов.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить “Ростелеком” за то, что компания уделяет приоритетное внимание Псковской области. На следующий год в регионе запланирована установка еще 30 базовых станций. Благодаря поддержке председателя Правительства России Михаила Мишустина на эти цели выделено 200 млн руб. из федерального бюджета. Мы рассчитываем, что до конца следующего года 90% жителей Псковской области станет доступна качественная мобильная связь, которую на селе очень ждут», — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В апреле 2021 г. Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 г. мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Базовые станции используют в том числе диапазон радиочастот 2300–2400 МГц — это обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.