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Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона

Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ способен усовершенствовать государственные сервисы, что приведет к повышению качества оказываемых услуг. По мнению экспертов, возможности ГИИ могут быть широко использованы для прогнозирования потребностей граждан и бизнеса, разработки индивидуальных сервисов, оказания проактивных госуслуг, решения повседневных рабочих задач государственных служащих.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «При активной поддержке правительства Псковской области мы уже реализовали ряд крупных инвестиционных и ГЧП-проектов, в том числе на базе искусственного интеллекта. Прошедшая дизайн-сессия позволила нам вместе выявить перспективные сферы, которые уже сейчас готовы к инновационным изменениям. По итогам таких встреч мы либо помогаем решать задачи региона своими силами – с помощью финансовых продуктов, – либо ищем новые инструменты за рамками банковского сервиса, на основе искусственного интеллекта, в том числе у своих партнёров. Наша общая с правительством цель – чтобы технологии внедрялись как можно скорее и работали на благо людей, их комфорт и качество жизни».

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Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: «Сбербанк – давний и надежный партнер Псковской области, который предлагает интересные передовые решения. У нас уже есть совместные наработки в здравоохранении, общественном транспорте, безопасности. Но сегодня искусственный интеллект внедряется практически в каждой сфере, помогая повысить эффективность, даёт возможность автоматизировать процессы, анализировать и интерпретировать большие объемы данных. Рассчитываю, что те решения, которые будут предложены по итогам сессии, впоследствии будут внедрены в нашей области».

Сбербанк является центром компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с Правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект». Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. Согласно данной стратегии ВВП страны может дополнительно получить более 11 трлн руб. благодаря активному внедрению ИИ. Каждый регион, используя цифровые технологии в инфраструктуре, сможет внести свой вклад в экономическое развитие России.

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