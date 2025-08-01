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Португалия Лиссабон

Португалия - Лиссабон

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве, выдавая трояны за антивирусы «Касперского» 1
01.02.2023 В Лиссабоне появился российский робот-продавец SIM-карт 1
08.09.2022 Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
10.11.2021 Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт 1
26.01.2018 Deutsche Telekom, Intel и Huawei протестировали взаимодействие по стандарту 5G NR 1
22.12.2017 Объявлены окончательные характеристики стандарта 5G 1
18.11.2016 Facebook сознался в скупке краденых паролей 1
09.11.2016 На Web Summit 2016 Сбербанк и Mastercard представили платформу для благотворительности 1
18.09.2014 Ford проводит конкурс Innovate Mobility Challenge Series для решения различных проблем мобильности в восьми регионах мира 1
02.10.2013 Ubuntu сэкономила французским военным 40% ИТ-бюджета 1
18.03.2011 Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее 1
13.12.2010 Смена парадигмы ECM заставит бизнес ускориться 1
02.02.2009 ЦАГИ представил результаты исследований по проекту FLYSAFE 1
19.12.2008 Корабли Северного флота посетят порт Лиссабон 1
18.04.2008 Утро холостяка: новинки для домовитых 1
02.10.2007 Проект Stork: единая система электронных паспортов ЕС 1
20.04.2007 В Европе будет создана сеть суперкомпьютеров 1
04.04.2007 США захватит контроль над системой доменных имён? 1
27.03.2007 ICANN пересмотрит порядок аккредитации регистраторов 1
21.03.2007 ICANN спрячет владельцев сайтов? 1
03.02.2006 Билл Гейтс: цензура веб-сайтов неэффективна 1
03.02.2006 Компьютеры не справляются с налогами Билла Гейтса 1
13.01.2006 В Европе готовят беспрецедентный "поисковик" 1
22.07.2005 Россия должна сделать выбор в финансировании науки 1
19.11.2004 В России открыт первый эротический проект для пользователей мобильных телефонов 1
31.10.2003 Sage признал "ФБ Консалт" лидером успешных CRM-внедрений в ЕМЕА 1
28.10.2003 Электронные служанки помогут одиноким мужчинам 1
28.10.2003 Электронные служанки помогут одиноким мужчинам 1
27.11.2002 Alcatel создает первую комплексную открытую систему мобильной связи 3G/UMTS в Германии 1
12.11.2002 Alcatel развертывает первую полнофункциональную систему мобильной связи 3G/UMTS в странах Бенилюкса 1
23.11.2001 Независимые европейские операторы недовольны нынешней практикой аренды местных линий связи 1
04.01.2001 Alcatel займется строительством сети UMTS для оператора TMN в Португалии 1
27.03.2000 Alcatel построит новую беспроводную сеть в Португалии 1
24.03.2000 Стратегия развития Интернет будет в центре внимания на саммите европейских лидеров 1
09.03.2000 Европейская комиссия заявила, что без выделения дополнительных радиочастот Европа потеряет лидерство в области мобильных телекоммуникаций 1
28.02.2000 Основным вопросом на саммите Европейского Союза станет снижение тарифов местной телефонной связи 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Португалия и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 4
Microsoft Corporation 24979 3
Philips 2068 3
Deutsche Telekom 911 2
Meta Platforms - Facebook 4485 2
Yahoo! 3700 2
Google LLC 12035 2
Sony 6585 2
Fujitsu 2054 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 2
Nokia Alcatel-Lucent Fujitsu - Evolium SAS 11 2
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 2
Умник 36 2
Amazon Inc - Amazon.com 3075 1
Huawei 4072 1
Intel Corporation 12369 1
NtechLab - НтехЛаб 150 1
Pipedrive 15 1
OpenText 211 1
Dell EMC 5056 1
X Corp - Twitter 2891 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Canonical 209 1
AT&T Inc 1688 1
Adobe Systems 1563 1
Nvidia Corp 3615 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 1
Technicolor - Thomson 185 1
Ростелеком 10059 1
МегаФон 9462 1
SAP SE 5360 1
Yandex - Яндекс 7952 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 1
KPN - KPNQwest 53 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
Playfon - Плэйфон 38 1
Verizon - WorldCom 494 1
ФБ Консалт 15 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 198 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7806 2
TMT Investments 113 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Vista Equity Partners 7 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 10 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
Ford 416 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ВТБ - Почта Банк 476 1
Северсталь ПАО - Severstal 526 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Красный октябрь 31 1
Инвитро - Invitro 71 1
Кировский завод 37 1
BMW Group 460 1
КБ Стрелка 5 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
X5 Group - Перекрёсток 587 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 303 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Rembrandt Venture Partners 4 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5630 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3056 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3175 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 2
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1161 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2070 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 412 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 242 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1034 3
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 557 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 57 2
Спорт - Шахматы - Chess 246 2
Информатика - computer science - informatique 1111 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 2
Спорт - Футбол 746 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3609 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 138 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3050 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4132 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 1
The Register - The Register Hardware 1628 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5972 1
AP - Associated Press 2006 1
Computer Weekly 375 1
Crunchbase 74 1
The Engineer 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Strategy Analytics 284 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 745 1
РАН - Российская академия наук 1956 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 278 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 100 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 22 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 1
UCD - University College Dublin - Университетский колледж Дублина 4 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 7 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
Старт Хаб 21 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1241 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
Web Summit 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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