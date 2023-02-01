В Лиссабоне появился российский робот-продавец SIM-карт

Российская компания «Промобот» и Европейский телекоммуникационный холдинг MEO создали робота для продажи SIM-карт. Теперь гости и жители Лиссабона смогут быстро и безопасно получить SIM-карту местного оператора у российского робота. «Промобот» начал работу в одном из центров телеком-оператора в Лиссабоне. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Ключевая особенность робота — технология удаленной самоидентификации, благодаря которой клиенты могут получать SIM-карты самостоятельно. Робот выдает SIM-карту клиенту и дает инструкции по регистрации, клиент регистрируется через робота или мобильное приложение и активирует SIM-карту. Робот поможет на всех этапах: объяснит, как скачать приложение и зарегистрироваться, а также поддержит разговор на любую тему, используя диалоговую систему и лингвистическую базу на испанском и английском языках.

«Промобот»

«Мы постоянно разрабатываем новые кейсы применения наших роботов вместе с клиентами. Помимо базовых функций — поддержания разговора, автономного движения, консультирования — наши роботы поддерживают интеграции с различными системами и сторонние приложения. Таким образом, мы можем расширять функциональность роботов, как в случае с испанскими коллегами», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Сумма контракта на первом этапе составила 50 тыс. евро. Робот будет выдавать SIM-карты жителям и гостям европейского города. Планируется, что при удачном пилоте проект масштабируется до 10 роботов в разных городах Испании. Потенциальная сумма контракта в этом случае достигнет суммы полмиллиона евро.

«“Промобот” объединяет в себе две технологии: автоматизированную выдачу SIM-карт и быструю регистрацию абонента через приложение. Нам это помогает быстро и безопасно выдавать всем желающим новые SIM-карты. Такой робот-продавец помогает нам развивать инновации в области продаж, — сказал специалист центра технологий MEO Диогу Вилар.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.