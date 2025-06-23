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Сбер Сбербанк Вместе
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4995 1
|Греф Герман 448 4
|Ведяхин Александр 146 2
|Хасис Лев 105 2
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 21 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Алтухова Александра 6 1
|Carena Marc - Карена Марк 1 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Мамут Александр 130 1
|Лацанич Василь 106 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Малышев Сергей 84 1
|Березкин Григорий 41 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Пополитов Юрий 1 1
|Брусилова Елена 7 1
|Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
|Косилов Вячеслав 1 1
|Малых Дмитрий 64 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Казаков Михаил 12 1
|Рафаловский Даниил 1 1
|Ганеева Галина 1 1
|Романенко Андрей 91 1
|Попов Дмитрий 34 1
|Круглов Константин 28 1
|Чумаченко Алиса 8 1
|Портных Татьяна 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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