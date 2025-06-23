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Сбер Сбербанк Вместе


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Корпоративные клиенты Сбербанка теперь могут быстро находить арендаторов на свои объекты 1
20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы 1
29.11.2021 Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
20.12.2019 Сбербанк, «Макдоналдс» и Delivery Club реализовали пилотный проект в России 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
31.07.2019 Сбербанк купил службу доставки 1
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту 1
10.07.2018 Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу 1
09.11.2016 На Web Summit 2016 Сбербанк и Mastercard представили платформу для благотворительности 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3488 4
Yandex - Яндекс 7821 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 935 2
Samsung Electronics 10390 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2979 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 1
Nvidia Corp 3579 1
Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
Insize 4 1
Malivar - Маливар 4 1
Расчетные решения АО 26 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 317 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 346 1
Код Безопасности 654 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1499 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 121 1
Dream Industries 10 1
Эвотор - Evotor 198 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 286 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Gurucan 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7712 11
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 4
Visa International 1955 3
Ситимобил - Служба такси 162 3
McDonald’s - Макдоналдс 200 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 2
Сбер - СберЛогистика 65 2
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 10 2
Почта России ПАО 2174 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
eBay Inc 1624 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 135 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 261 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 6 1
Etsy 18 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Сбер - Еаптека 33 1
ГПБ - Газпромбанк 1112 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 169 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
Сбер - СберТройка 14 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 98 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
О2О Холдинг 58 1
Сбер - СберАвто 32 1
Россети Ленэнерго 1700 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
ИнвестПартнер 2 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4995 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2521 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 3
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1569 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3025 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12454 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1254 2
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 97 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8672 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1051 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4317 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 110 1
Оцифровка - Digitization 4728 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1686 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 13 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2537 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14061 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12912 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2551 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5047 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1432 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5398 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1071 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1721 1
Application store - магазин приложений 1260 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13032 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5181 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2985 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8130 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 897 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 797 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 186 2
Apple iOS 7997 1
Google Android 14325 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1041 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 854 1
Apple Pay 498 1
Samsung Pay 292 1
Яндекс.Плюс 205 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
Магнит - Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 13 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 91 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 121 1
Сбер - СберПрайм 50 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 187 1
Сбер - Сбердиск 14 1
Сбер - СберКласс - Школьная цифровая платформа 5 1
Греф Герман 448 4
Ведяхин Александр 146 2
Хасис Лев 105 2
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 21 1
Петелина Екатерина 13 1
Алтухова Александра 6 1
Carena Marc - Карена Марк 1 1
Кирсанова Светлана 70 1
Мамут Александр 130 1
Лацанич Василь 106 1
Эмдин Сергей 68 1
Малышев Сергей 84 1
Березкин Григорий 41 1
Крейнин Владислав 10 1
Пополитов Юрий 1 1
Брусилова Елена 7 1
Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
Косилов Вячеслав 1 1
Малых Дмитрий 64 1
Минниханов Рустам 118 1
Казаков Михаил 12 1
Рафаловский Даниил 1 1
Ганеева Галина 1 1
Романенко Андрей 91 1
Попов Дмитрий 34 1
Круглов Константин 28 1
Чумаченко Алиса 8 1
Портных Татьяна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 3
Европа 24415 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1345 2
Россия - СФО - Кемеровская область 947 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 573 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 918 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 666 2
Европа Восточная 3109 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14279 1
Португалия - Лиссабон 40 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
Беларусь - Белоруссия 5855 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3233 1
Казахстан - Республика 5667 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 836 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 1
Россия - УФО - Свердловская область 1601 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1341 1
Россия - СФО - Омская область 702 1
Украина 7682 1
Россия - СЗФО - Псковская область 651 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1551 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 528 1
Россия - СФО - Республика Тыва 334 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1285 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 619 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 702 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 888 1
Россия - УФО - Курганская область 537 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 597 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7442 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11303 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 714 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6395 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2702 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5194 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 466 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1009 2
НКО - Некоммерческая организация 522 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4094 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 238 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2910 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 706 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 154 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10239 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5275 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1286 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6018 1
Английский язык 6757 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1855 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 287 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6315 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1609 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8002 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 393 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6098 1
Паспорт - Паспортные данные 2607 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3410 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 219 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2552 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3065 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7116 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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