Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО

Банк находит рынок автострахования перспективным

Сбербанк начал онлайн-продажу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), такая опция под названием «Подбор полисов ОСАГО онлайн» теперь доступна в маркетплейсе (розничной интернет-площадке) на сайте банка или в приложении «Сбербанк Онлайн».

Маркетплейс – популярная бизнес-модель в e-commerce (электронная коммерция), суть которой в том, что розничная онлайн-площадка, не являющаяся собственником товара, предоставляет владельцам товаров и услуг — производителям, дистрибьюторам, продавцам — технологию и инфраструктуру для онлайн-торговли. Органический трафик и количество покупок растут за счет широкого ассортимента.

Для оформления полиса через маркетплейс человеку понадобится СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) или ПТС (паспорт транспортного средства ), паспорт и водительское удостоверение.

Если у пользователя есть Сбербанк ID (единый вход в сервисы Сбербанка), личные данные владельца автомобиля высветятся автоматически.

Банк дает возможность выбрать полис из предложений нескольких страховых компаний (пока их девять) и воспользоваться онлайн-калькулятором, который учитывает стаж вождения, особенности автомобиля и отсутствие аварий. Также после покупки пользователь может проверить подлинность полиса на сайте российского союза автостраховщиков.

Напомним, что с 27 июля 2020 г. вступила в силу новая редакция УК РФ, согласно которой работа операторов техосмотра без аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству (ст. 171).

О своем желании выйти на рынок автострахования Сбербанк заявлял еще в 2018 г.

И.О. гендиректора (в июле 2018 г.) «Сбербанк страхование» Дмитрий Попов говорил, что компания «не исключает возможности выхода компании на рынок ОСАГО и КАСКО (комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности) после 2020 г., когда может быть нормализована ситуация с убыточностью на этом рынке».

Тогда по итогам 2018 г. дочерняя компания «Сбербанк страхование жизни» стала лидером российского страхового рынка. Согласно статистике ЦБ РФ, объем сборов достиг 181,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 г. на 77%.

В марте 2020 г. банк заявлял, что намерен продавать КАСКО под своим брендом, но ОСАГО в этом ключе пока не рассматривается.

В апреле 2020 г. Сбербанк запустил маркетплейс «Сберавто» — многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей у физических и юридических лиц, а также для оформления автокредита и страхования машин

В конце июня 2020 г. «Сбербанк страхование» начала предлагать КАСКО владельцам залоговых автомобилей предпринимателей из малого и микробизнеса (ММБ). Речь о транспорте, который передается Сбербанку в залог при оформлении кредита на развитие бизнеса, расширение производства или пополнение оборотных средств. Страхуются легковые и грузовые машины отечественного и иностранного производства. Если продукт будет успешным, банк предложит полисы КАСКО физическим лицам, и до конца 2020 г. добавит их в маркетплейс для продажи через «Сбербанк Онлайн».

Какие еще маркетплейсы есть у Сбербанка

Используя модель маркетплейса, компания может бесконечно расширять товарные категории и приглашать к сотрудничеству новых партнеров. Сбербанк, продолжая трансформироваться в ИТ-компанию, добавляет все новые категории товаров в маркетплейсы. С 2017 по 2019 гг. банк инвестировал в небанковские проекты 3% своей чистой прибыли.

В конце мая 2018 г. Сбербанк в партнерстве с «Яндексом» запустил создал маркетплейс «Беру». Стоимость совместного предприятия составила 60 млрд руб.

В конце марта 2018 г. Сбербанк вместе с «Платформой ОФД» представили магазин приложений для пользователей кассовой техники. В магазине приложений были размещены приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных.

В сентябре 2019 г. Сбербанк протестировал сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» в партнерстве с сервисом Instamart.

В ноябре 2019 г. Сбербанк и холдинг Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятие на базе сервисов Delivery Club (доставка еды) и «Ситимобил» (пассажирские перевозки). Компании заявили о желании создать «ведущую российскую платформу» О2О (Online-to-Offline) в сегментах транспорта и еды.

19 августа 2020 г. Сбербанк и Mail.ru Group заявили, что собираются вложить в СП по 12 млрд руб. каждый. Инвестиции будут вложены в несколько направлений, среди которых, в частности, картографический сервис 2ГИС, сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» и другие активы.

В ожидании государственного маркетплейса

В 2017 г. Центробанк предложил создать в России систему национального масштаба, где будут регистрироваться финансовые операции населения. Эта система может иметь вид маркетплейса, считали в банке, подключившись к которому представители финансового рынка смогут предлагать свои услуги и пользоваться общий базой данных о клиентах. В случае возникновения у граждан необходимости защитить свои интересы в суде, существование такого маркетплейса должно им помочь.

В 2018 г. Мосбиржа подписала меморандум о создании цифровой платформы «Маркетплейс» с 21 представителем финансового рынка.

20 июля 2020 г. был подписан Федеральный закон от 20.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», который дает возможность Центробанку создать собственный маркетплейс – по данным ЦБ он может заработать до конца 2020 г. Маркетплейс будет представлять собой электронную платформу-«супермаркет», на которой пользователи смогут круглосуточно и независимо от своего местонахождения дистанционно получать услуги банков, страховщиков и других финансовых организаций. На первом этапе граждане получат доступ к банковским вкладам, ценным бумагам, страховым продуктам. Позже линейку услуг планируется расширить, включив в нее, в том числе, кредитные продукты.