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Индексная книга (каталог) CNews*
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Казаков Михаил

СОБЫТИЯ


03.06.2026 МТС и «Транстелематика» займутся цифровизацией городского транспорта 1
12.12.2022 Проект Сбербанка и «Расчетных Решений» вошел в число победителей Программы Digital Leaders 1
22.12.2021 «Расчетные Решения» вошли в число победителей Программы «Развитие регионов. Лучшее для России» 1
21.12.2021 Сервисы Сбербанка и Расчетных Решений получили признание на всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае 1
29.11.2021 Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году 1
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 1
04.06.2021 «Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте 1
03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS 1
16.12.2020 Digital-проекты «Сбера» и «Расчетных решений» победили на премии «Время инноваций» 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1
26.11.2019 «Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры 1
06.11.2019 Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты 1
27.06.2006 "SAP в странах СНГ" открыла новое подразделение 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Казаков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Расчетные решения АО 28 11
ИТЭЛМА НПП - Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 3 1
Датапакс 48 1
SAP SE 5557 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 749 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 9
Visa International 1986 3
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 43 1
Сбер - СберТройка 17 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 45 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 125 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 314 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Администрация Норильска - Норильский горсовет 8 1
Правительство Челябинской области 76 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1640 6
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1308 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3223 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1242 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5789 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2614 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1353 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 100 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15701 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14630 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1089 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 635 1
Социальная карта - Social card 252 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13338 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7258 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1170 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6381 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17795 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26391 1
Умные платформы 1954 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3167 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 975 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27849 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1561 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2164 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4911 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6114 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4523 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1470 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 4
Сбер - Расчетные решения АО - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 6 2
Сбер - Сбербанк Вместе 13 1
Google Android 15090 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3515 1
Apple - App Store 3070 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 872 1
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Малых Дмитрий 66 3
Дмитриев Кирилл 118 2
Царев Кирилл 41 1
Тананакин Алексей 5 1
Солнцев Дмитрий 1 1
Карасев Дмитрий 1 1
Алдошин Олег 37 1
Панченко Марина 4 1
Семененко Станислав 3 1
Микрюкова Виктория 1 1
Карапетян Айк 3 1
Кирсанова Светлана 70 1
Евтушенко Алексей 42 1
Вольпе Борис 92 1
Исаев Максим 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1750 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 1
Армения - Республика 2425 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 457 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 772 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1449 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1754 1
Россия - УФО - Челябинская область 1475 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 688 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1630 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 751 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 393 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 285 1
Армения - Ереван 221 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3086 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1522 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3893 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6926 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 235 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 781 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8688 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1176 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 954 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3085 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 1
CNews Инновация года - награда 150 1
Транспортная неделя - форум 4 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 622 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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