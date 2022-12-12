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Проект Сбербанка и «Расчетных Решений» вошел в число победителей Программы Digital Leaders

8 декабря 2022 г. в Отеле Radisson Resort, Zavidovo состоялась церемония награждения премии в сфере цифровизации Digital Leaders. Проект Сбербанка и «Расчетных Решений» (дочерняя компания Сбербанка) «Социальный процессинг» вошел в список лучших в номинации «За вклад в развитие цифровизации России».

Digital Leaders — это ежегодное событие, демонстрирующее лучшие достижения в области цифровизации и онлайн сервисов, вдохновляющее на большие результаты цифровой трансформации всех сфер жизни. Мероприятие является развитием проекта «Время инноваций», существующего более 10 лет.

Социальный процессинг – это универсальный сервис безналичной оплаты для участников адресных региональных социальных программ, владельцев карты МИР, который предоставляет возможность предоплатной и постоплатной схемы выделения бюджетных средств под социальную программу а также гибкие возможности по включению различных товарных групп для торговых сетей и автоматизацию процессов всех участников системы.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»: «Социальный процессинг – один из ключевых проектов «Расчетных Решений», который упрощает взаимодействие между льготными категориями граждан, торговыми предприятиями и органами государственной власти. Высокая оценка экспертного жюри является большим стимулом для дальнейшего совершенствования и развития наших проектов».

На данный момент Социальный процессинг успешно запущен в трех регионах. В 2022 году в рамках проекта были реализованы адресные социальные программы на приобретение продуктов питания для жителей Калининградской и Южно-Сахалинской областей, в рамках которых зарегистрировано более 48000 льготников.

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