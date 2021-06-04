«Сбер» поможет «Почте Армении» внедрить инновационные ИТ-решения на транспорте

«Сбер», АО «Расчетные решения» (входит в экосистему Сбера) и HayPost (национальный оператор почтовой связи Армении) заключили соглашение о намерениях и сотрудничестве. Документ на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв, генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков и генеральный директор HayPost Айк Карапетян.

Стороны планируют взаимодействовать по следующим направлениям:

обобщение и систематизация опыта «Сбера» и «Расчетных решений» в части внедрения инновационных ИТ-продуктов, платёжных сервисов и решений в сфере транспорта и обмене опытом и технологиями с «Почтой Армении»;

реализация проекта внедрения транспортной технологической платформы в сфере безналичной оплаты проезда в Ереване на основе технологий и разработок «Расчетных решений»;

внедрение и передача «Почте Армении» современного оборудования, используемого «Сбером», для оплаты проезда в рамках реализации инновационных решений в сфере транспорта и безналичной оплаты проезда в Ереване;

выявление иных областей сотрудничества в сфере высоких технологий, логистики, розничного бизнеса и торговли, платежно-расчетных и иных финансовых и банковских услуг с привлечением таких компаний, как «СберТех» и «СберЛогистика» (дочерние компании «Сбера»), iNovation, HayPost Retail (дочерние компании «Почты Армении») и других дочерних структур.

«Данное соглашение отражает нашу нацеленность на совместное развитие в Армении транспортных билетных решений и платёжных сервисов оплаты проезда на общественном транспорте. Благодаря технологиям, экспертизе и большому опыту наших дочерних компаний «Расчетные решения», «СберТех» и «СберЛогистика» мы сможем оказать «Почте Армении» системную поддержку во внедрении инновационных ИТ-продуктов», – сказал Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

«Платёжные ИТ-решения Сбербанка, используемые на транспорте, показали свою эффективность как в Москве, так и в других регионах Российской Федерации, и я уверен, что с помощью локализации данной передовой технологии бесконтактных платежей на транспорте HayPost может обеспечить быстрое внедрение бесконтактных платежей на транспорте во всех городах Армении. Это наш первый совместный проект, и мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество СБЕР и HayPost», - сказал Айк Карапетян, генеральный директор HayPost.