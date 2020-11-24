Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0»

24 ноября в Большом зале Общественной палаты РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Приоритет 2.0» – национальной премии в области эффективного применения передовых технологий.

Премия вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах экономики. В 2020 году ее участниками стали более 50 российских компаний из сферы ИТ, фармацевтики, медицины, электроники и робототехники, нефтегазовой отрасли, пищевой промышленности.

По итогам трех отборочных туров и финального голосования экспертного совета, компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ», входящая в экосистему Сбербанка, стала лауреатом премии «Приоритет 2.0» сразу в двух номинациях: «Транспорт и логистика» и «Финансовые технологии».

Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0»

Награду в номинации «Транспорт и логистика» «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» получили за внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в регионах РФ. Компанией разработана собственная транспортная платформа, которая позволяет оплачивать проезд различными видами карт: транспортными, банковскими, социальными, а также при помощи мобильных устройств с функцией бесконтактной оплаты NFC. На базе платформы впервые в России реализован транспортный роуминг – технология, обеспечивающая возможность использовать транспортные карты, выпущенные в одном российском регионе, для оплаты проезда на другой территории. Благодаря этому пассажирам Тульской области стала доступна оплата проезда московской транспортной картой «Тройка». А в рамках модернизации общественного транспорта в Твери внедрено еще одно абсолютно новое для страны решение – пересадочный тариф по банковской карте. На платформе также реализована технология Social ID, позволяющая льготным категориям граждан осуществлять поездки по специальным условиям, используя банковскую карту. Безналичная оплата проезда доступна сегодня уже более чем в 130 городах России.

Наградой в номинации «Финансовые технологии» была отмечена облачная платформа БРИС ЖКХ. Технология, разработанная в сотрудничестве со Сбербанком, позволяет перевести в автоматический режим деятельность организаций ЖКХ-сферы, в том числе формировать единый платежный документ, собирать и обрабатывать данные, производить оплату и расщепление платежей, а также значительно упростить жителям решение повседневных коммунальных вопросов. БРИС ЖКХ обеспечивает высокую скорость расчетов, имеет гибкую систему настроек и обеспечивает точность и прозрачность всех начислений и платежей. Кроме того, система представляет собой облачное решение и не требует затрат на развертывание и обслуживание ИТ-инфраструктуры. Сервис запущен в 2016 году и на сегодняшний день успешно работает в 20 регионах РФ, обслуживая более 3,7 млн лицевых счетов.

Кирилл Дмитриев, директор дивизиона «Платежи и переводы» ПАО Сбербанк: «Переход на современные цифровые платформы в сфере ЖКХ значительно повышает эффективность деятельности предприятий отрасли, помогая систематизировать и упростить работу целого сектора. У потребителей услуг, в свою очередь, появляется доступ к удобным сервисам, позволяющим самостоятельно следить за начислениями и их оплатой в режиме онлайн, без посещения офисов банка. В рамках нашего партнерства мы стремимся внедрять технологичные проекты, которые расширяют выбор и возможности для населения, создают комфортную среду для жизни и помогают экономить время на совершении будничных операций».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк: «2020 год по праву можно назвать прорывным для развития транспортной платформы, внедряемой Сбербанком совместно с дочерней компанией «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ». В начале года мы полностью модернизировали общественный транспорт в Твери и области, где нам удалось применить весь комплекс сервисов для пассажиров – от реализации пересадочного тарифа до возможности пополнить транспортную карту через различные каналы Сбербанка. А уже осенью это решение было масштабировано на Тульскую область, где на основе нашей технологии реализована возможность оплаты проезда на общественном транспорте московской «Тройкой», а функционал социальной карты стало возможным перевести на банковскую карту «МИР». Наша разработка уникальна для страны и очень востребована пассажирами – в этом году безналично проезд оплатили более 750 млн раз».

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»: «Мы очень рады, что качество наших сервисов отмечено экспертным советом премии – это отличный стимул для их дальнейшего развития и совершенствования. Обеспечение жителей удобным современными сервисами для решения повседневных задач – важный шаг на пути к цифровизации социально значимых сфер, будь то оплата проезда или передача показаний счетчиков. Наши технологии не только упрощают процедуру оплаты и существенно экономят время, но и, что немаловажно, повышают прозрачность всего процесса коммуникации между жителями, поставщиками услуг и органами власти».