Получите все материалы CNews по ключевому слову
Миронов Максим
СОБЫТИЯ
|11.03.2026
|Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации 1
|02.09.2021
|Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 1
Миронов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Расчетные решения АО 28 1
|ИТЭЛМА НПП - Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 2 1
|Датапакс 48 1
|Visa International 1977 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8358 1
|Администрация Норильска - Норильский горсовет 8 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1108 1
|Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 222 1
|Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
|Apple - App Store 3026 1
|Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 1
|Исаев Максим 55 1
|Казаков Михаил 12 1
|Солнцев Дмитрий 1 1
|Карасев Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.