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Сбер Сбербанк Управление благосостоянием SberGraduate


26.03.2025 Инвесторы смогут следить за портфелем цифровых активов в «Сбербанк Онлайн» 1
08.07.2024 Бесплатными сервисами по управлению личными финансами в «Сбербанк Онлайн» ежедневно пользуются 26 млн человек 1
17.05.2024 «СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе 1
26.04.2024 Россияне оформили 220 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка с начала года 1
03.04.2024 «СберНПФ» оцифровал перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений 1
15.02.2024 Маркетплейс «Сбера» по ОСАГО интегрировался с госуслугами 1
07.02.2024 В «Сбербанк Онлайн» появилась программа долгосрочных сбережений 1
26.01.2024 «Работа.ру» и «СберНПФ»: россияне рассказали о работе мечты для студентов 1
25.01.2024 Финансовая независимость в 21 год: российские студенты рассказали о желаемом ежемесячном доходе и необходимом размере накоплений 1
23.11.2023 Искусственный интеллект обрабатывает половину обращений клиентов «Сберстрахования» по программе «Сбереги финансы» 1
21.11.2023 65% жителей Санкт-Петербурга считает, что развитие искусственного интеллекта изменит жизнь людей к лучшему 1
29.09.2023 77% жителей Санкт-Петербурга пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта 1
20.06.2023 Роботы заплатят пенсии: «СберНПФ» автоматизировал выплаты по ОПС и НПО 1
27.01.2023 Автовладельцы в 2022 г. оформили 700 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе «Сбера» 1
19.01.2023 Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день 1
23.12.2022 «СберНПФ» за год сократил использование бумаги на 30% 1
20.05.2022 Виртуальные ассистенты «Салют» проконсультируют клиентов по вопросам страхования 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
20.07.2021 В «Сбере» теперь можно застраховать квартиру или дачу по подписке 1
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину 1
16.03.2021 Москвичи откладывают в «онлайн-конверты» «Сбера» в среднем 13,4 тыс. рублей 1
17.02.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ 1
19.01.2021 У «Сбера» появилось автокаско 1
18.12.2020 «Сбер» запустил собственный сервис по возврату налогов 2
09.10.2020 «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла» 1
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции 1
31.03.2020 Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание по эквайрингу 1
30.03.2020 Сбербанк расширил возможности сервиса «Сбербанк управление активами» 1
06.11.2019 Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты 1
04.07.2019 «Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит 1
27.12.2018 Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц 1
16.11.2018 Сбербанк запустил начисление повышенных бонусов «Спасибо» при оплате кредитными картами 1
29.05.2017 Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы 1
04.04.2012 Юрий Овчаренко: Людям, "облакам" и серверам нужно одно - чтобы о них заботились 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 2
ФОРС - Центр разработки 640 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 83 1
Yandex - Яндекс 7518 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 327 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
Расчетные решения АО 25 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 34
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 95 16
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 6
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 131 2
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
Ингосстрах СПАО 423 1
Visa International 1953 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Barclays 120 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2923 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 17
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2343 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 4
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Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 635 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5164 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 5
Google Android 14137 4
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 2
Apple iOS 7890 2
Сбер - СберПрайм 47 1
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АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 1
Visa Classic 21 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 115 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Пенсионная витрина 1 1
Apple iPhone 6 4862 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 681 1
EPAM Cloud 1 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
Google Android 15 21 1
Минцифры РФ - Госключ 146 1
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