Спецпроекты

«Сбер» запустил собственный сервис по возврату налогов

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сберрешения» (ранее «Интеркомп»), входящая в экосистему «Сбера», совместно с командой блока «Управление благосостоянием» Сбербанка разработали сервис «Налоговый вычет» для оформления социального, имущественного и инвестиционного налогового вычета по ИИС.

Услуга доступна на сайте «Сберрешений». Налоговые консультанты компании заполнят декларацию 3-НДФЛ за клиента и помогут отправить пакет документов в налоговую инспекцию не выходя из дома. Они также проконсультируют по декларированию дополнительных доходов, необходимым для вычета документам и способам их отправки в налоговую инспекцию. Пользователи портала «Госуслуги» могут получить справку 2-НДФЛ автоматически прямо в личном кабинете «Сберрешений».

«Многие не оформляют налоговый вычет из-за сложности составления декларации и нехватки времени. Наш новый сервис кардинально упрощает и ускоряет процесс — документы в среднем готовятся всего один день. Мы разработали удобный интерфейс личного кабинета, реализовали упрощённую авторизацию через Сбер ID и автоматизировали получение 2-НДФЛ, а обо всех тонкостях оформления налогового вычета можно узнать у наших экспертов, - сказала Наталья Подвойская, генеральный директор СберРешений в России и СНГ.

Мы активно выстраиваем экосистему сервисов для улучшения благосостояния наших клиентов. Из года в год мы фиксируем рост потребности клиентов в оформлении налоговых вычетов, особенно по инвестиционно-накопительным продуктам. И теперь предложили удобное решение для возврата части уплаченных налогов, в том числе по продуктам Сбер Управление Активами, ʺСбербанк страхование жизниʺ и СберНПФ», - отметил Антон Собе-Панек, управляющий директор, лидер экосистемы блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

В сервисе можно оформить все основные виды налоговых вычетов: социальный — за расходы на лечение и обучение, взносы на инвестиционное и накопительное страхование жизни и индивидуальный пенсионный план (до 15 600 рублей в год) и за взносы на благотворительность; инвестиционный — за пополнение ИИС (до 52 000 рублей в год); имущественный — за покупку жилья (до 260 000 рублей) и выплаченные проценты по ипотеке (до 390 000 рублей).

Стоимость услуги — от 1699 рублей до 3499 рублей. Подключить сервис можно на сайте «Сберрешений».

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