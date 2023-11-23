Искусственный интеллект обрабатывает половину обращений клиентов «Сберстрахования» по программе «Сбереги финансы»

В «Сберстраховании» рассказали, как с помощью искусственного интеллекта уменьшили нагрузку на сотрудников и сократили время выплаты компенсаций до 30 минут.

Искусственный интеллект уже принимает решение по 50% заявлений, которые поступают через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» по программе «Сбереги финансы». ИИ-модель анализирует предоставленные данные по определенному перечню параметров и принимает решение о выплате. Если дополнительных данных не требуется, выплата производится в течение 30 минут на банковскую карту через Систему быстрых платежей. Если же модель по какой-то причине сомневается, заявление поступает на рассмотрение человеку. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С момента запуска в июле 2023 г. модель урегулировала почти 2 тыс. заявлений. В планах компании — интегрировать решение и в другие страховые продукты, а также масштабировать ее на заявления о страховых случаях, которые подаются в отделениях банка.

Александр Гогленков, директор по развитию «Сберстрахования»: «Мы стремимся обеспечить клиентам самый простой и быстрый путь урегулирования страховых случаев. При форс-мажоре они хотят, чтобы проблему решили как можно скорее — и мы это прекрасно понимаем. Благодаря внедрению искусственного интеллекта нам уже удалось кардинально сократить время принятия решения — с шести дней до 30 минут. Эффективность технологии очевидна, поэтому основной упор при совершенствовании и разработке продуктов мы будем делать на нее».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ООО СК «Сбербанк страхование» («Сберстрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2022 г. составил 47,2 млрд руб. (по данным управленческой отчетности).