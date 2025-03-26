Инвесторы смогут следить за портфелем цифровых активов в «Сбербанк Онлайн»

Клиенты Сбербанка получили возможность следить за своим портфелем цифровых активов в приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее это было возможно только на платформе «Цифровые активы». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис упрощает процесс инвестирования в цифровые активы, делает его более прозрачным и доступным. Благодаря нововведению пользователи могут получать данные о состоянии своих вложений и принимать решение о дальнейших действиях.

Кошелек можно найти в приложении «Сбербанк Онлайн» на вкладке «Накопления» в разделе «Инвестиции». Функционал поддерживается на устройствах с операционной системой Android в версиях приложения 16.1 и выше, а также на iOS в версиях 16.0.0 и выше.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «В последнее время инвестиции в цифровые финансовые активы набирают все большую популярность, мы фиксируем кратный рост пользователей ЦФА на платформе «Цифровые активы». Чтобы инвестировать эффективно, важно контролировать состояние своего портфеля. Еще удобнее, когда все финансы собраны в одном месте. Поэтому мы запустили отображение кошелька цифровых активов в «Сбербанк Онлайн». Так мы помогаем инвесторам сэкономить время и получить наглядный обзор всех своих вложений, не выходя из мобильного приложения Сбера».