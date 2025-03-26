Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Инвесторы смогут следить за портфелем цифровых активов в «Сбербанк Онлайн»

Клиенты Сбербанка получили возможность следить за своим портфелем цифровых активов в приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее это было возможно только на платформе «Цифровые активы». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис упрощает процесс инвестирования в цифровые активы, делает его более прозрачным и доступным. Благодаря нововведению пользователи могут получать данные о состоянии своих вложений и принимать решение о дальнейших действиях.

Кошелек можно найти в приложении «Сбербанк Онлайн» на вкладке «Накопления» в разделе «Инвестиции». Функционал поддерживается на устройствах с операционной системой Android в версиях приложения 16.1 и выше, а также на iOS в версиях 16.0.0 и выше.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «В последнее время инвестиции в цифровые финансовые активы набирают все большую популярность, мы фиксируем кратный рост пользователей ЦФА на платформе «Цифровые активы». Чтобы инвестировать эффективно, важно контролировать состояние своего портфеля. Еще удобнее, когда все финансы собраны в одном месте. Поэтому мы запустили отображение кошелька цифровых активов в «Сбербанк Онлайн». Так мы помогаем инвесторам сэкономить время и получить наглядный обзор всех своих вложений, не выходя из мобильного приложения Сбера».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России гигантский сбой в работе СБП. Не работают банковские сервисы, сервисы сотовых операторов, и даже заправить машину нельзя. Опрос

Банки с «дырами» в системе безопасности могут заставить платить компенсацию клиентам, обманутым мошенниками

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля

Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153