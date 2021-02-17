Спецпроекты

В «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Владельцам полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) стало доступно моментальное получение справки для социального налогового вычета в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Ранее для этого требовалось прийти в отделение банка и написать заявление.

Автоматически подготовить справку для налоговой инспекции можно в разделе «Инвестиции и накопления» на главной странице «Сбербанк онлайн»: в карточке оформленного ИСЖ необходимо выбрать опцию «Сформировать справку», после чего останется только определиться со способом получения документа. Услуга доступна для договоров, заключённых на срок от 5 лет и оформленных начиная с января 2018 года.

При заключении договора ИСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов (но не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента в течение трёх лет с момента оформления полиса. Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию пакет документов, в том числе справку об уплаченных страховых взносах.

«В 2020 году справку для налогового вычета заказали тысячи клиентов, заключивших договоры ИСЖ, так что это очень востребованная услуга. И теперь оформить документ можно моментально, хотя раньше процесс занимал до трёх недель. Мы не только упрощаем сервисы постпродажного обслуживания, но и предлагаем удобные решения для возврата части уплаченных взносов. Так, наши клиенты могут воспользоваться сервисом «Налоговый вычет», который разработала компания «Сберрешения» совместно с командой блока «Управление благосостоянием». Налоговые консультанты сервиса не только заполнят декларацию 3-НДФЛ за клиента и помогут отправить пакет документов в налоговую инспекцию не выходя из дома, но и проконсультируют по декларированию дополнительных доходов и необходимым для вычета документам», – сказала Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

СК «Сбербанк страхование жизни» занимается инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действует порядка 320 тыс. договоров ИСЖ.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль»

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

«Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе

Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Техноблог

Почему все говорят о роботах Boston Dynamics?

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам