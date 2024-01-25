Финансовая независимость в 21 год: российские студенты рассказали о желаемом ежемесячном доходе и необходимом размере накоплений

Российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, а 33% учащихся вузов уже считают себя таковыми. В среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 26,9 лет (большинство называет дату фактического обретения финансовой независимости), выяснили в «СберСтраховании жизни» ко Дню российского студенчества. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для большинства учащихся фундамент финансовой независимости заключается в достойной заработной плате. Об этом заявили 88% респондентов (68,7% по всем возрастным группам). Если в 2023 г. размер желаемого ежемесячного дохода составлял 80,7 тыс. руб., то в 2024 г. – 100 тыс. руб.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Наше исследование показало, что финансовые инструменты — второй по популярности (после зарплаты) способ достижения материальной свободы для молодёжи. Такой вариант ответа выбрали 60% респондентов, которые предпочитают вклады, накопительные счета или программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Желаемый размер накоплений, которые молодые люди планирует формировать, за год вырос почти в два раза — с 3,6 до 6,8 млн руб. Достичь этой цели вполне реально, особенно с программами накопительного страхования жизни, ведь с ними начать копить можно, откладывая всего от 2 тыс. руб. в месяц. Главное — делать это регулярно».

Каждый третий (34%) опрошенный связывает своё финансовое благополучие с открытием собственного дела. Каждому четвёртому (23%) для этого потребуется рентная недвижимость. Ещё 18% планируют инвестировать в акции и облигации.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Интересно, что сегодня около 7% студентов, формирующих накопления, планируют получение дополнительного образования после окончания основного. Большая часть опрошенных готова продолжить образование в России, а каждый третий (35%) для данных целей рассматривает в том числе и зарубежные вузы: 16% респондентов выбрали Китай, 9,2% — Индию, 4,1% — Турцию, 2% — Казахстан, 1,5% — Армению, по 1% — Белоруссию и Узбекистан. Чтобы отложить необходимую для оплаты обучения сумму, также хорошо подойдут программы НСЖ».

Картину материального благополучия студенты описали так: «полностью обеспечиваю себя финансово» — 81% (78,6% в 2023 г.); «имею стабильный заработок, покрывающий все потребности и крупные покупки» — 81% (63,8% годом ранее); «живу в собственном жилье» — 54% (62,3%); «получаю пассивный доход от инвестиций и вкладов» — 30% (27,3%).

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За год увеличилось и число молодых людей, которые большое значение придают путешествиям (24% в 2024 г. против 17,3% в 2023 г.), а также тех, кто предпочитает помогать близким (20% против 14,5%).

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